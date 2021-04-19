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Sadaka ile ilgili hadisler: Sadaka nasıl verilir?

Sadaka, Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları ifade eder. Kur'an-ı Kerim, kişinin elde ettiği malın kendi başarısına ait olmadığını, bunların gerçek sahibinin Allah olduğunu vurgulamış ve "imtihan" amacıyla bir lütuf, bir emanet olarak kişiye verildiğini hatırlatmıştır. Pek çok ayet ve hadis, müminlerin malında fakir ve ihtiyaç sahipleri için pay olduğundan bahsetmiştir. Zengin ya da fakir herkesin sadaka vermek ile yükümlüğü olduğunu bildiren Peygamberimizin sadaka ile ilgili hadislerini derledik.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:53
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🔸 Ebû Mâlik el-Hâris bin Âsım el-Eş'arî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü, mizanı doldurur. Sübhânallâhi ve'l-hamdülillâhi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz, nurdur. Sadaka (samimiyete) delildir. Sabır, aydınlıktır. Kur'an, senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve (gün boyu yaptıklarıyla âdeta) nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder.

Müslim, Tahâret, 1

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🔸 Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir:

Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey, o ağacı diken kimse için sadakadır.

Müslim, Müsâkât, 7

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🔸 Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

Peygamber'e (sav) bir adam geldi ve "Ya Resûlullah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur" dedi. Peygamber de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa (vermeyi) ihmal edip de can boğaza geldikten sonra, "Filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun." demende bir fayda yoktur. Zaten o mal, onların olmuştur" buyurdu.

Buhârî, Zekât, 11; Müslim, Zekât, 92

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🔸 Bedir Savaşı'na katılan Ebû Mes'ûd Ukbe bin Amr el-Ensârî (ra) anlatıyor:

Sadaka ayeti nazil olunca (biz de sadaka verebilmek için) hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki, (bazıları) "gösteriş yapıyor" dediler. Başka biri geldi, bir sâ (miktarı hurma) verdi. (Onun için de) "Allah'ın bunun bir sâ (hurmas)ına ihtiyacı yok." dediler. Bunun üzerine, "Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya…" mealindeki ayet indi.

Buhârî, Zekât, 10; Müslim, Zekât, 72

Tevbe, 9/79

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🔸 Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Güzel söz, sadakadır.

Buhârî, Cihâd, 72; Müslim, Zekât, 56

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