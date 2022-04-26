Mimar Sinan'ın unutulmuş bir eseri: Kılıç Ali Paşa Medresesi

🔹 Külliyenin en önemli yapısı olan Kılıç Ali Paşa Camii, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden bir tanesidir ve plan düzeni açısından Ayasofya ile sık sık kıyaslanır. Camide 1950'li yıllarda yapılan imar uygulamaları eskiden daha geniş olan avlusunun küçülmesine neden olur.

🔹 Osmanlı camilerinin, hususan Mimar Sinan'ın inşa ettiği camilerin avlusu bir yaşam merkezidir. İnsanların boş vakitlerinde muhabbet ettiği, namazdan çıktıktan sonra musafaha ve güzel kelamın neşrolduğu mekan caminin avlusudur.

Mimar Sinan'ın eserleri hakkında 33 ilginç bilgi