Erzurum’un 700 Yıllık Mirası: Yakutiye Medresesi

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🔷 Yakutiye Medresesi, Erzurum şehir merkezinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde ve Lala Paşa Camii'nin hemen yanında yer alır. Taç kapısında bulunan kitabeye göre yapı, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto döneminde, Gazan Han ve Bolugan Hatun adına Cemalettin Hoca Yakut Gazani tarafından Hicrî 710 (Miladi 1310) yılında yaptırılır.

🔷 Dikdörtgen bir plana sahip olan medrese, kapalı avlulu, tek katlı ve eyvanlı bir yapıya sahip. Plan düzeni esas olarak dört eyvanlı (üç tarafı kapalı, önü tamamen açık avluya açılan mimari mekan) şemaya dayanır. Bununla birlikte giriş bölümü diğer kısımlardan farklı olarak iki katlı biçimde tasarlanmış.

SELÇUKLU MEDRESELERİ HAKKINDA 10 BİLGİ