Anadolu'da bir Selçuklu izi: Mavi Medrese

🔹 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'nin ardından Selçuklu orduları akınlarla Anadolu'nun içlerine girdi. Böylece Anadolu'nun İslamlaşma süreci başlamış oldu.

🔹 Kısa sürede Anadolu'nun pek çok noktası İslam kültür ve medeniyetinin nişaneleri ile doldu. İlmin temsili olan medreseler bu meyanda camilerin ardından en çok inşa edilen yapılardı.

İLİM İÇİN KİLOMETRELERİ YAYA YÜRÜYEN MÜSLÜMAN ÂLİMLER