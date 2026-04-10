Tarih 8 asırlık Selçuklu mirası: Ertokuş Medresesi

8 asırlık Selçuklu mirası: Ertokuş Medresesi

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2026 10:47

İslam otağı olan Anadolu'nun muhtelif noktalarındaki yapılar esasında medeniyetimizin taşa kazınan mühürleridir. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat döneminde Selçuklu uç kumandanı Ertokuş Gazi tarafından Isparta'nın Atabey ilçesinde inşa edilen Ertokuş Medresesi, 8 asırdır hakikatin sessiz bir şahidi olarak yerinde duruyor.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreçte önemli bir eğitim merkezi olarak kullanılan Ertokuş Medresesi, tarihi kimliği korunarak ziyarete açık tutuluyor.

◾Isparta Tarih Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bekir Manav, gazetecilere, medresenin Isparta'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu, yapının Selçuklu döneminden günümüze ulaşan nadir eserler arasında yer aldığını söyledi.

◾ Medresenin, kitabesine göre 1224'te inşa edildiğini belirten Manav, "Bu yapı, Ertokuş Gazi tarafından Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmış. Isparta'da Selçuklu dönemine ait ayakta kalan en önemli eserlerden biri. Kent merkezinde Selçuklu'ya ait bir yapının bulunmaması nedeniyle Atabey'deki bu medrese ayrı bir öneme sahip." dedi.

◾ Medresenin tarih boyunca eğitim merkezi olarak işlev gördüğünü vurgulayan Manav, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli devlet adamları ile ilmiye sınıfına mensup kişilerin burada yetiştiğini dile getirdi.

◾ Medresede yalnızca dini eğitim verilmediğine dikkati çeken Manav, şunları kaydetti:

"Bu medreselerde geometri, cebir ve fizik gibi farklı bilim dallarında da eğitim veriliyordu. Öğrenciler belirli bir sistemle seçilerek kabul ediliyor, mezun olanlar kadı, müderris ya da devlet kademelerinde önemli görevler üstleniyordu. Bu yapı, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği taşıyor. Amacımız, yeni nesillere tarihi ve kültürel değerleri aktarmak ve Ertokuş Gazi'yi tanıtmak."

Tarihi medrese, mimarisi ve köklü geçmişiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

