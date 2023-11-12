Müslümanların Medine'deki ilk kabristanı: Cennetü'l-Baki

CENNETÜ'ÜL-BAKİ'YE DEFNEDİLEN İLK MUHACİR: OSMAN BİN MAZ'UN

🔸 Medine'deki ilk Müslüman mezarlığı olarak bilinen Cennetü'l-Baki'ye ilk defnedilen muhacir Osman bin Maz'un'dur.

🔸 Kureyşlilerin Benî Cumah koluna mensup olan Osman bin Maz'un, Hz. Ebû Bekir aracılığı ile on üçüncü kişi olarak İslâmiyet'e girer. Bedir Savaşı'na oğlu ve iki kardeşiyle beraber katılır. Osman b. Maz'ûn bu savaşın ardından şehit olur ve Medine'de ilk vefat eden muhacir olur.

Muhacir nedir?

Mekke'den Medine'ye göç edenler için kullanılan Arapça bir kelimedir.