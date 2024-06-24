Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri: Selimiye Camii
Osmanlı'nın Edirne'deki incisi, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, 449 yıldır tüm ihtişamı ile müminleri ağırlıyor. UNESCO tarafından 2011 yılında Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen cami, İslam mimarisinin zirvesi olarak anılan eserlerden biri. Sultan II. Selim'in isteğiyle inşa edilen Edirne Selimiye Camii, Osmanlı'nın usta mimarı Koca Sinan'ın ustalığını temsil ediyor.
Giriş Tarihi: 24.06.2024
16:38
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Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü müddetçe İslam kültür ve medeniyetini yüceltecek mimari eserler inşa ederek insanlığa katkı sağladı.
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Kanuni Sultan Süleyman'ın halefi Sultan II. Selim'in, Mimar Sinan'a Osmanlı'nın eski başkentinde muazzam bir külliye inşa ettirdi. Bu yapı Mimar Sinan,'ın ustalık eseri olarak tarihe geçen Selimiye Camii idi.
II. SELİM'İN ŞİİRLERİ
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Klasik Osmanlı mimarisinin zirvesi olarak kabul edilen Selimiye Camii, İstanbul'a nazaran düz bir arazide inşa edildiği için çok geniş bir alandan görülebilmekte.
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Osmanlı ruhunun taşa kazınmış hali olarak kabul edilen cami, Balkan Harbi'nde Bulgarlar tarafından kasıtlı olarak hedef alınmıştı.
🔹 Mimar Sinan burada
dört yarım kubbeli merkezi sistemi geliştirdi. Burada merkezi tek kubbe altında topladı ve böylece ibadethanenin içini ferahlattı.
🔹 Böylece
iç ve dış mekan birliği sağlandı. Bu yenilik, dünya mimari tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Selimiye her açıdan çağının ilerisinde bir yapıydı.
15 MADDEDE MİMAR SİNAN
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Osmanlı mimarisi içinde önemli bir yere sahip olan Mimar Sinan'ın eserlerinde estetik ve mekanik bir arada ilerleyen iki ayrı ama aynı yere varan kol olarak öne çıktı.
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Selimiye Camii'nin estetik açıdan harikulade minareleri aynı zamanda statik açıdan önem taşıyan taşıyıcılardı. Koca Sinan depreme karşı her türlü önlemi almıştı.