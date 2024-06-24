Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri: Selimiye Camii

🔹 Mimar Sinan burada dört yarım kubbeli merkezi sistemi geliştirdi. Burada merkezi tek kubbe altında topladı ve böylece ibadethanenin içini ferahlattı.

🔹 Böylece iç ve dış mekan birliği sağlandı. Bu yenilik, dünya mimari tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Selimiye her açıdan çağının ilerisinde bir yapıydı.

15 MADDEDE MİMAR SİNAN