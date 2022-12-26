Mimar Sinan'ın çıraklıktan kalfalığa geçiş eseri: Şehzadebaşı
Sadece mimarlık bilgisiyle değil aynı zamanda hendese ilmiyle de yeni bir çığır açan Koca Sinan, mimarlık hayatı boyunca üç yüz ellinin üzerinde eser inşa etti. Zamanla inşa ettiği yapılarda ustalaşan büyük usta, tasarladığı her eserde yeni tecrübeler edindi. Şehzadebaşı Camii onu ustalığa götüren en önemli adımlardan birisiydi.
Giriş Tarihi: 26.12.2022
16:52
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
17:16
Mimar Sinan mimarlığa ne zaman başladı?
🔴 Mimar Sinan, hakkında en güvenilir bilgilere ulaşabildiğimiz otobiyografisi
Tezküretü'l-Bünyan'da, Yavuz Sultan Selim'in hizmetinde Arap ve Acem diyarlarını gezip dolaştığını, ardından İstanbul'a döndüğünü belirtir.
🔴 Yavuz'un Mısır ve Hicaz'ı fethetmesiyle sonuçlanan bu seferlere katılması Sinan'ın
mimari çevreyi tanımasını sağlar. Selçuklu ve Safevi yapılarının yanı sıra antik yapıları ve Mısır piramitlerini gözlemleyebilmesi onun mimari perspektifi açısından önemli bir detay olur.
🔴 Seferlere iştiraki Sinan'ın
görgü ve bilgisini oldukça geliştirir. Usta mimar kendisini gösterme kabiliyetini ve ileri görüşlülüğünü bu seferlerde ispat eder.
Mimar Sinan'ın eserleri hakkında 33 ilginç bilgi
🔴 Bir
yeniçeri olarak Osmanlı ordusunda görev alan Sinan yayabaşı, zemberekçibaşı gibi rütbelere yükselir. İlk olarak hangi yapıyı inşa ettiği bilinmese de haseki olarak katıldığı Korfu ve Boğdan Seferleri Sinan'ın mimarlık yeteneğinin gün yüzüne çıktığı anlardır.
🔴 Sefer sırasında
Prut Nehri üzerine on üç günde inşa ettiği köprü ile onun yeteneği orduda ve Osmanlı yöneticileri arasında duyulur. Sinan bu görevi üstlendiğinde 48 yaşındadır.
15 maddede Mimar Sinan
Mimar Sinan ilk hangi eserleri inşa etti?
🔴 Sinan'ın Prut Nehri üzerine inşa ettiği köprü kariyerinde bir
dönüm noktası niteliğindedir. Mimarbaşının vefatıyla oluşan boşluğu mimari dehasıyla son zamanlarda adından söz ettiren Koca Sinan gidermeyi başarır.
🔴 Mimar Sinan mimarbaşılığa getirildiğinde İstanbul'da ilk olarak
Haseki Hürrem Camii'ni tasarlar. Bu yapı İstanbul'da inşa ettiği ilk eser olmasının yanında iyi bir mimar olduğunu kanıtladığı somut bir örnektir.
Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayrat
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'Reis-i Mi'maran-ı Dergah-ı Ali' yani mimarbaşı olan Sinan, Haseki Hürrem Sultan'ın camisini inşa ettikten dört yıl gibi kısa bir süre sonra Şehzadebaşı Camii'ni projelendirdi ve 1548 yılında bitirmeye muvaffak olur.
🔴 Yaklaşık 59-60 yaşlarına tekabül eden yıllarda inşa ettiği Şehzadebaşı Camii'ni bitirirken Sinan, kendisini mimarlık mesleğinde
'çırak' olarak tanımlar.
Mimar Sinan'ın 3 eseri: Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri
Mimar Sinan Şehzade Camisi’nin yerini nasıl belirledi?
🔴 Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'dan
İstanbul'un merkezini tespit etmesini ve bu noktaya oğlu Şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini ister.
🔴 Eski İstanbul sınırları içinde ölçüm yapan Sinan,
İstanbul'un ortası olarak bu alanı tespit etti ve buraya bir yeşil sütun yerleştirir.
Eski İstanbul'un kalbi 'yeşil sütun'