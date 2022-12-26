Mimar Sinan'ın çıraklıktan kalfalığa geçiş eseri: Şehzadebaşı

🔴 Mimar Sinan, hakkında en güvenilir bilgilere ulaşabildiğimiz otobiyografisi Tezküretü'l-Bünyan'da, Yavuz Sultan Selim'in hizmetinde Arap ve Acem diyarlarını gezip dolaştığını, ardından İstanbul'a döndüğünü belirtir.

🔴 Yavuz'un Mısır ve Hicaz'ı fethetmesiyle sonuçlanan bu seferlere katılması Sinan'ın mimari çevreyi tanımasını sağlar. Selçuklu ve Safevi yapılarının yanı sıra antik yapıları ve Mısır piramitlerini gözlemleyebilmesi onun mimari perspektifi açısından önemli bir detay olur.

🔴 Seferlere iştiraki Sinan'ın görgü ve bilgisini oldukça geliştirir. Usta mimar kendisini gösterme kabiliyetini ve ileri görüşlülüğünü bu seferlerde ispat eder.

Mimar Sinan'ın eserleri hakkında 33 ilginç bilgi