Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayrat
Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayrat
Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinin hayırsever sultanlarından biriydi. Kendisi Mimar Sinan'a "Haseki Külliyesi"ni yaptırarak içine medrese, hamam ve hastane kurdurmuş; ayrıca Ayasofya Camii'nin yanına fakir insanların karnını doyurmak için bir aşevi yaptırmıştı. Peki, Kanuni'nin Hürrem Sultan'ın vefatının ardından, onun hayrını nasıl devam ettirdiğini biliyor musunuz? Sizler için, Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayratı derledik.
Giriş Tarihi: 13.06.2019
11:42
Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
12:23