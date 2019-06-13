Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayrat

🔸 Haseki, cariyelerden padişahların gözüne girenler hakkında kullanılır bir tabirdir. Bunlar hükümdarın en sevgili zevceleri olup kendilerine "kadın" unvanı verilmiş ve haslar ayrılmıştır.

🔸 Ayrı daireleri, maiyetleri ve hizmetlileri vardır. Sultan Süleyman, Hürrem'e özgürlük bahşederek onu nikâhlı eş konumuna yükseltmiştir.

🔸 1521'de Şehzade Mehmed'i dünyaya getirdikten sonra haseki unvanını aldı. Hürrem Sultan'ın 1522'de Kanûnî'den Mihrimah adında bir kızı ile daha sonra arka arkaya Abdul. (1526).