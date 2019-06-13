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Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayrat

Hürrem Sultan, Osmanlı tarihinin hayırsever sultanlarından biriydi. Kendisi Mimar Sinan'a "Haseki Külliyesi"ni yaptırarak içine medrese, hamam ve hastane kurdurmuş; ayrıca Ayasofya Camii'nin yanına fakir insanların karnını doyurmak için bir aşevi yaptırmıştı. Peki, Kanuni'nin Hürrem Sultan'ın vefatının ardından, onun hayrını nasıl devam ettirdiğini biliyor musunuz? Sizler için, Hürrem Sultan'ın İstanbul'da yaptırdığı en büyük hayratı derledik.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 12:23
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HÜRREM SULTAN KİMDİR?
HÜRREM SULTAN KİMDİR?

🔸 Kanuni Sultan Süleyman'ın hanımı ve Sultan II. Selim'in annesidir. Uyruğu, ismi ve ailesi hakkında değişik tezler ileri sürülmüştür.

🔸 Bunlardan biri de günümüz Ukrayna sınırları içindeki Rogatin bölgesinde yaşayan fakir bir Katolik papazın kızı olduğu ve asıl adının Alexandra Lisowska olduğudur. Osmanlı kaynaklarında ise Haseki Sultan olarak isimlendirilmiştir.

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"HASEKİ" NE DEMEKTİR?
HASEKİ NE DEMEKTİR?

🔸 Haseki, cariyelerden padişahların gözüne girenler hakkında kullanılır bir tabirdir. Bunlar hükümdarın en sevgili zevceleri olup kendilerine "kadın" unvanı verilmiş ve haslar ayrılmıştır.

🔸 Ayrı daireleri, maiyetleri ve hizmetlileri vardır. Sultan Süleyman, Hürrem'e özgürlük bahşederek onu nikâhlı eş konumuna yükseltmiştir.

🔸 1521'de Şehzade Mehmed'i dünyaya getirdikten sonra haseki unvanını aldı. Hürrem Sultan'ın 1522'de Kanûnî'den Mihrimah adında bir kızı ile daha sonra arka arkaya Abdul. (1526).

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SULTANIN EN BÜYÜK HAYIR ESERİ
SULTANIN EN BÜYÜK HAYIR ESERİ

🔸 Haseki Hürrem Sultan'ın yaptırdığı en büyük hayır eseri, İstanbul'da halen Haseki adıyla anılan semtteki cami, medrese, mektup, imaret ve darüşşifadan oluşan külliyedir.

🔸 Bu külliye, Hürrem Sultan adına Mimar Sinan'ın hassa başmimarı olduktan sonra yaptığı ilk eserdir.

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🔸 XIX. yüzyıldan itibaren Haseki adıyla anılan Avratpazarı semtinde kurulmuştur. Perçevi İbrahim ve Evliya Çelebi külliyenin burada yapılmasının Kanuni'nin eşine gösterdiği bir incelik olduğunu yazmıştır.

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🔸 Haseki Hürrem Sultan'ın kurduğu vakıflara ait 5 adet asıl vakfiyesi vardır. Bunlardan farklı olarak onun yaptırdığı hayır eserlerinin de yer aldığı 3 vakfiye Süleymaniye Devlet Kütüphanesi'ndedir. Kudüs'te bulunan vakfiyesi dışındakilerin hepsi Arapçadır.

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