Hafta sonu rotası: Çanakkale

3 /10













GELİBOLU

🔹 Gelibolu Yarımadası, hem derin tarihi izleri hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine sarsıcı ve vakur bir atmosfer sunmakta. Gezinize, Çanakkale Savaşı'nın simgesi olan görkemli Şehitler Abidesi'nden başlayabilir; ardından 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı'nda tarihin akışını değiştiren mücadelelere tanıklık edebilirsiniz.

🔹 Anzak Koyu'nun hüzünlü sahil şeridi ve cephe gerisindeki yaşamı yansıtan Siperler, bölgenin manevi derinliğini hissetmek için mutlaka görülmeli. Tarihi alanların yanı sıra, Gelibolu merkezinde bulunan Piri Reis Müzesi, dünyanın en büyük Mevlevihanesi ve antik döneme ışık tutan Çimpe Kalesi gibi duraklar, yarımadanın sadece bir savaş alanı değil, aynı zamanda zengin bir kültürel kavşak olduğunu kanıtlıyor.