Hafta sonu izleyebileceğiniz 3 film
Hafta sonu film izlemek, yapılabilecek güzel etkinlikler arasındadır. Ancak en iyi ve kaliteli filmi seçmek uzun araştırma süreci gerektirir. İşte bu nedenle sizlere Türk sinemasından özgün filmler listesi hazırladık. "Hafta sonu ne izlesek?" diyen sinemaseverler için 3 film seçtik...
Giriş Tarihi: 13.01.2024
13:37
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
15:34
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Film seyretmek, çoğu insanın sevdiği ve hatta hobi olarak tanımladığı, bazen yalnızken bazen ise arkadaşları ile gerçekleştirmek istediği bir aktivitedir.
🔸 Özellikle
hafta sonu, boş zamanlarında insanlar, güzel bir film açıp izlemek ister. Ancak ne izleyeceği noktasında karar vermekte zorlanır ve zamanını film aramakla geçirir. Bu durumu yaşamak istemeyen okuyucularımız için "Dilsiz", "Benim Küçük Sözlerim" ve "Gölgeler ve Suretler"den oluşan Türk sinemasının özgün yapımlarını araştırıp anlattık.
DİLSİZ
🔸 Yönetmen Murat Pay'ın çektiği film, geleneksel sanatlarımızdan
hüsn-i hat üzerinden günümüzde geçen bir hikayeyi anlatır. Olaylar, klasik birikimi diri tutmaya çalışan usta ile hafızasında yolculuğa çıkmak isteyen bir çırak üzerine şekillenir.
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Usta- çırak ilişkisine odaklanan film, gibi sorularla seyirciyi "usta mı çırağı yetiştiriyordu yoksa çırak mı ustayı? Bize tepeden bakan kusursuz bir tecrübe mi yoksa ayağımıza bağlanmış büyük ve ağır bir pranga mı? Gelenek neydi?" geleneğin bugün nasıl anlaşılabileceği üzerine düşünmeye davet eder.
Murat Pay kimdir? 1981 yılında İzmir'de doğan Pay, 2003 senesinde Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olur. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde "Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema" başlıklı yüksek lisans tezini yazar.Sinema ile ilgili teorik ve pratik pek çok çalışma yapan isim, Maşuk'un Nefesi, Miraciyye: Saklı Miras ve Dilsiz filmlerine imza atar. Yönetmen, 2022 yılında "Hep Otuz Üç Yaşında" adlı belgesel çalışmasını tamamlar.
"Yar Bana Bir Eğlence" kitabına dair notlar
DİLSİZ FİLMİNİN HİKAYESİ
🔸 Dilsiz için
diyen yönetmen, filme "gelenekle fikri düzeyde bir hesaplaşma çabasıydı" hat sanatı ile ilgili belgesel yapma gayretiyle başlar. Senaryo aşamasından önce, sanatın inceliklerini anlayabilmek ve özümsemek amacıyla kalemi nasıl açacağından mürekkebin tadına kadar her detayı öğrenir.
🔸 İki yıl boyunca
hat-meşk sanatının derinliklerinde gezinen isim, kalemler kırıp kağıtlar harcayarak aradığı manayı bulur. Ardından senaryo aşamasına geçen Pay, belgesel çekme fikri yerine sinema filmine karar verir. Böylece ortaya bu eşsiz yapım çıkar.
Hüsn-i hat nedir? "Hüsn" yani "güzel" manasına gelen kavramdan da anlaşılacağı üzere hat, Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatıdır. Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma gayesiyle ortaya çıkar ve gelişir.
DİLSİZ'İN BAŞROLÜ: MİM KEMAL ÖKE
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Usta hattat Eşref rolü ile "hal dili"ni seyirciye hissettirmek isteyen yönetmen, bir oyuncu yerine istediği duyguları izleyiciye aksettireceğini düşündüğü bir ismi tercih eder. Bun zat; tavrı, sesi ve bilgisiyle tanınan yazar Prof. Dr. Mim Kemal Öke'dir.
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Hal diline aşina olan Öke, rolü ile bütünleşerek yönetmenin hissettirmek istediği duyguların seyirciye geçmesine vesile olur.
Hal dili nedir? Düşüncelerini duruşuyla, davranışlarıyla anlatma anlamına gelir. Bu, kimi zaman gizli kimi zaman ise aşikar şekilde kültürel iklimin başkasına aktarılmasıdır.
↪ Hüsn-i hat gibi geleneksel sanatlara ilgisi olan ve sanatın derinliklerinde yolculuğa çıkmak isteyenlerin bu filmi mutlaka izlemesini öneririz.
Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya alıntılar
BENİM KÜÇÜK SÖZLERİM
🔸 Benim Küçük Sözlerim, yönetmen
Bekir Bülbül'ün ilk uzun metrajlı yapımıdır. Anadolu'nun bir köyünde yaşayan üç küçük çocuğun köyden baktıkları zaman gördükleri ve hayran kaldıkları göle girebilme hayalini anlatır. Ancak çocuklar, düşlerinin aksine yalnızca köyde bulunan çeşmede serinleyebilirler.
🔸 Üç arkadaş, bir gün hayran hayran seyrettikleri
göle gitmeye karar verirler. Apar topar yola koyulan çocuklar için yolculuk hiç de düşledikleri gibi olmayacaktır.
Bekir Bülbül kimdir? 1985 yılında Konya'da doğan Bülbül, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri bölümünden mezundur. Ardından 2011 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünde yüksek lisansa başlar. İstanbul'da bir lisede, sinema ve tiyatro öğretmeni olarak görevine devam ederken bir taraftan da çeşitli tiyatrolarda profesyonel olarak oynar. 2014 - 2015 yılında "Dem", "Sadece Bir Rüya mı?", ''Agoni", "Adalet" ve "Manzara" kısa filmlerinde hem rol aldı hem sahne arkasında çalışır. Bulgur Değirmeni, Benim Küçük Sözlerim, Bir Tutam Karanfil isimli filmleri çeker.