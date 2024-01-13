Hafta sonu izleyebileceğiniz 3 film

🔸 Film seyretmek, çoğu insanın sevdiği ve hatta hobi olarak tanımladığı, bazen yalnızken bazen ise arkadaşları ile gerçekleştirmek istediği bir aktivitedir.

🔸 Özellikle hafta sonu, boş zamanlarında insanlar, güzel bir film açıp izlemek ister. Ancak ne izleyeceği noktasında karar vermekte zorlanır ve zamanını film aramakla geçirir. Bu durumu yaşamak istemeyen okuyucularımız için "Dilsiz", "Benim Küçük Sözlerim" ve "Gölgeler ve Suretler"den oluşan Türk sinemasının özgün yapımlarını araştırıp anlattık.