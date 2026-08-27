"Yar Bana Bir Eğlence" kitabına dair notlar

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🔸 Murat Pay, benliğini bulduğu geleneği kendisi için mecburi bir durak olarak tanımlar. İşte bu kitap ile de okuyucularını yolculuğunun vazgeçilmez rotası olan Karagöz'e çevirmeye davet eder.

🔸 Yazdığı eserde Pay, her sanat dalının bulunduğu coğrafya ve kültüründen izler taşıdığını aktarır. Bu noktada Karagöz'ü, Osmanlı kültür ve anlam dünyasının bir yansıması olarak nitelendirir.