Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Sinema "Yar Bana Bir Eğlence" kitabına dair notlar

"Yar Bana Bir Eğlence" kitabına dair notlar

Yayınlanma Tarihi: 27.08.2026 16:52

Sinema serüveninde geleneği kendisine bir durak olarak gören yönetmen Murat Pay, yazdığı "Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagözden Sinemaya" adlı kitabında okuyucusunu farklı bir yolculuğa çıkarır. Yazar, seyirlik sanatlardan Karagöz'den günümüz sinemsına doğru bir güzergah belirler. Biz de sizleri, geleneği geleceğe sineması ile aktaran yönetmenin satırlarında bir gezintiye çıkaracağız.

1/10

🔸 Geleneği geleceğe sineması ile aktaran yönetmen Murat Pay, yazdığı "Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya" kitabı ile okuyucusunu kültürel bir yolculuğa çıkarır.

🔸 Bunu yaparken de tarihimizin unutulmaz geleneksel tiyatrosu Karagöz'den, dönemin kitle sanatı sinemaya doğru bir rota oluşturur.

2/10

🔸 Film çekerken kendisini Türk musikisi, mimari, hat sanatı, tezhip ve karagöz gibi sanatlara danışma gerekliliği hisseden isim, Osmanlı yüksek kültürünün görkemine hayranlık duyar.

🔸 Geleneği anlama düsturu ile yola çıkar ve bu coğrafyanın insanı olarak yaşadığı topraklara, kendi hayatına özgü filmler yapmak ister. Yani bizi bizimle anlatarak hanemize konuk olur.

Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya alıntılar

3/10

🔸 Murat Pay, benliğini bulduğu geleneği kendisi için mecburi bir durak olarak tanımlar. İşte bu kitap ile de okuyucularını yolculuğunun vazgeçilmez rotası olan Karagöz'e çevirmeye davet eder.

🔸 Yazdığı eserde Pay, her sanat dalının bulunduğu coğrafya ve kültüründen izler taşıdığını aktarır. Bu noktada Karagöz'ü, Osmanlı kültür ve anlam dünyasının bir yansıması olarak nitelendirir.

4/10

🔸 Kitabının ilk bölümünde Karagöz'den detaylıca bahseden yazar, ikinci kısımda Karagöz ile sinemayı aynı sayfalarda buluşturur.

🔸 Düşününce Karagöz ve sinemayı pek bağdaştıramamış olabilirsiniz. Ancak size aktaracağım satırlar ile iki sanatın derin ve estetik benzerlikler içerdiğini anlayacağınızı düşünüyorum.

Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap

5/10

🔸 Karagöz ile sinemanın benzerlik ve farklılıklarını inceleyen Pay, kitabında şöyle der: "Karagöz'de "hareket"in temsili "gölge", sinemada "hareket"in temsiline "gerçek"" denebilir."

🔸 Yani karşımızda bir yanda gölgeyi hareketlendiren Karagöz, diğer yanda ise gerçeğe hareket kazandıran sinema vardır.

Bu kitabı okuduğunuzda sanata farklı bir bakış açısıyla yaklaşacak, sinemanın kültürümüzün neresinde olduğunu sorgulayacaksınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bibi Hanım ve Bibi Hanım Camii’nin hikayesi

Bibi Hanım ve Bibi Hanım Camii’nin hikayesi

Bir Sürgün Hikayesi: Kara Ayaklar

Bir Sürgün Hikayesi: Kara Ayaklar

Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi

Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi

İçinizdeki çocukla barışın

İçinizdeki çocukla barışın

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Türkiye’de gerçekleşen en büyük depremler

Türkiye'de gerçekleşen en büyük depremler

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya’nın Yayın Frekansları

Yeni Bir Görüntü Deneyimi Başlıyor: Turkuvaz Medya'nın Yayın Frekansları

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Mohammed Omer’in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Mohammed Omer'in kaleminden Bombardıman Uçakları ve Tanklar Arasında Gazze

Devlet ve millet binasının dört direği

Devlet ve millet binasının dört direği