Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap
Sinemayı,
teorik açıdan anlamlandırmak için kaleme alınan birçok kitap bulunur. Sinemacılar için kaynak niteliği taşıyan bu eserler, yönetmenlerin film yapım maceralarını, hayatlarını, yapıtlarını, sinema akımları ve bu sanata dair daha pek çok şeyi irdeler. Sizin için mutlaka okunması gereken üç sinema kitabını derledik.
Giriş Tarihi: 08.10.2023
11:59
SİNEMA VE KİTAP
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Sinema, hareketli görüntü ve ses efektleri ile seyirciye duygu, düşünce ve olayları anlatma sanatıdır. Hikayesini görüntülerle anlatırken kamera hareketleri, aydınlatma, kurgu gibi kendine has anlatım tekniklerini kullanır.
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Kitap ise bilgi, olay ve düşüncelerin yazı ile kağıda aktarıldığı eserlerdir. Görsel ve işitsel bir sanat olan sinemayı, teorik açıdan anlamlandırmak için birçok kitap kaleme alınmıştır. Bunlar arasında kitapları, Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya, Işıkla Karanlık Arasında, İran Sineması sinema okuryazarı olmak isteyenlerin okuması gereken eserlerdendir.
YAR BANA BİR EĞLENCE: TEORİDEN PRATİĞE KARAGÖZ'DEN SİNEMAYA
🔸 Geleneksel sanatlardan
gölge oyunu ile sinemayı bağdaştıran kitap, yönetmen Murat Pay'a aittir. Gölgeyi hareketlendiren Karagöz ile gerçeğe hareket kazandıran sinemayı içerik ve biçim açısından karşılaştırmalı şekilde ele alır.
🔸 Yönetmen, eserinde
Karagöz'ün kendi filmlerindeki yansımalarını anlatır. Filmlerinin ortaya çıkış hikayelerini, kullandığı teknikleri, fikrin sinemaya uyarlanış tarzını detaylarıyla okuyucusu ile paylaşır. Yönetmenin sinemasını daha iyi idrak edebilmek ve sinemaya farklı bir açıdan bakabilmek için okunması gereken eserler arasındadır.
Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya alıntılar
"Gölge, Karagöz'de oyunun metafizik temeline oturan anahtar bir çözümleme zeminiyken sinemanın malzemesi bizzat gözün gördüğü, algıladığı gerçek parçalardır. Birinde eşyanın görünümünden kaçış, diğerinde eşyanın bizzat kendisini bütün yönleriyle görebilme ve yakalayabilme esastır."
Murat Pay - Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya
MURAT PAY KİMDİR?
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1981 yılında İzmir'de doğan Pay, 2003 senesinde Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olur. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde "Gölge Oyunu Karagöz ve Sinema" başlıklı yüksek lisans tezini yazar.
🔸 Sinema ile ilgili
teorik ve pratik pek çok çalışma yapan isim, Maşuk'un Nefesi, Miraciyye: Saklı Miras ve Dilsiz filmlerine imza atar. Yönetmen, 2022 yılında "Hep Otuz Üç Yaşında" adlı belgesel çalışmasını tamamlar.
Usta yönetmenlerden sözler
IŞIKLA KARANLIK ARASINDA
🔸 Türkiye sinemasının
"ustasız ustası" Lütfi Ömer Akad'ın kaleme aldığı "Işıkla Karanlık Arasında", sinemaseverler için başucu kitabı niteliğindedir. Yönetmenin kendi sinema yolculuğunu anlattığı eser, yapım yönetmenliği ile başladığı film serüveninde büyüyerek geldiği noktayı ayrıntıları ile ele alır.
🔸 Genç sinemacılara
yol gösterici nitelik taşıyan eser, Akad sinemasının doğuşunu, filmlerinin yapım hikayelerini ve yönetmenin özgün sinema dilini ayrıntıları ile işler. Ayrıca kitapta arşiv niteliği taşıyan görseller bulunur. Yönetmenin küçüklük, askerlik fotoğrafları ve hatta döneminin film afişleri, setten kareler yer alır.