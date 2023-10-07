Sinemaseverlerin okuması gereken 3 kitap

SİNEMA VE KİTAP

🔸 Sinema, hareketli görüntü ve ses efektleri ile seyirciye duygu, düşünce ve olayları anlatma sanatıdır. Hikayesini görüntülerle anlatırken kamera hareketleri, aydınlatma, kurgu gibi kendine has anlatım tekniklerini kullanır.

🔸 Kitap ise bilgi, olay ve düşüncelerin yazı ile kağıda aktarıldığı eserlerdir. Görsel ve işitsel bir sanat olan sinemayı, teorik açıdan anlamlandırmak için birçok kitap kaleme alınmıştır. Bunlar arasında Yar Bana Bir Eğlence: Teoriden Pratiğe Karagöz'den Sinemaya, Işıkla Karanlık Arasında, İran Sineması kitapları, sinema okuryazarı olmak isteyenlerin okuması gereken eserlerdendir.