Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın

Abbasiler zamanında yaşayan Fatıma el Fihri, zengin eğitimli bir aileye mensuptu. İlim konusunda çok iştiyaklı olan Fatıma, bilim, tıp, sanayi ve teknoloji alanında insanları aydınlatacak bir ilim merkezinin ihtiyacı ile ailesinden kalan mirası bir üniversite kurarak değerlendirdi. Üniversitenin yapımı tamamlanana kadar her gün oruç tutup ibadet ve dua ile meşgul olarak ilim merkezinin devamını niyaz etti.