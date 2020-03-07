Dünya tarihinde iz bırakan 10 kadın
Dünya tarihi boyunca insanlık, pek çok mücadeleye, savaşa, direnişe, keşfe, bilimsel gelişmeye ve birçok ilke şahit oldu. İnsanlık tarihini değiştiren, dönüştüren ve ona yön veren pek çok olayda kadınların oldukça önemli bir rolü bulunuyor. Verdikleri mücadelelerle, gösterdikleri dirayetle yaşam öykülerimize ilham olabilecek tarihte iz bırakan 10 kadının yaşamından kesitleri sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 07.03.2020
17:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
10:20
İSLAM’I KABUL EDEN İLK İNSAN: HZ. HATİCE
Sevgili Peygamberimizin ilk eşi Hz. Hatice, İslam'dan önce Cahiliye'nin kirine bulaşmamış, tertemiz bir hayat yaşamıştı. Bu nedenle Mekkeliler onu
"Tâhire" olarak anıyorlardı. Resul-i Ekrem'in ilk hanımı olması sebebiyle daha sonraki dönemlerden itibaren "Kübrâ" sıfatıyla anıldı.
Hz. Hatice, ilklerin insanıydı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in can yoldaşı, vahyin sırdaşı, İslam'ın ilki ve öncüsüydü. Resul-i Ekrem Efendimiz Cebrail'den namaz kılmayı öğrenir öğrenmez ilk olarak ona koştu. Namazı ilk ona öğretti. İlk kez ona imam oldu ve cemaatle ilk namazı onunla kıldı.
Hz. Hatice, Peygamberimiz için çok sevmiş ve çok sevilmiş, hayatı boyunca maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmamış bir eştir. 25 yıl Peygamber Efendimizle bir evi paylaşma şerefine nail olmuş; Kâsım, Zeynep, Rukıyye, Ümmü Külsûm, Abdullah ve Fâtıma onun evinde dünyaya gelmişti. Hz. Hatice, müşriklerin zulmü karşısında Efendimiz'i hiç yalnız bırakmamış; canıyla malıyla İslam'a hizmet etmişti.
İLK ÜNİVERSİTENİN KURUCUSU: FATIMA EL FİHRİ
İslam'ın kadına ve ilime değer vermediğini, Müslüman kadınlarının hiçbir başarıya imza atmadığını söyleyenlere, Fatima el-Fihri en güzel bir örneklerden biridir. Fatıma el Fihri, dünya üniversitelerinin en eskisi olan Fas'taki Karaviyyin Üniversitesi'nin kurucusudur. Bu üniversite İngiltere'deki Oxford, Mısır'daki El Ezher, ABD'deki Harvard üniversitelerinden de önce 859 yılında kuruldu ve halen de faaliyetlerini sürdürüyor.
Abbasiler zamanında yaşayan Fatıma el Fihri, zengin eğitimli bir aileye mensuptu. İlim konusunda çok iştiyaklı olan Fatıma, bilim, tıp, sanayi ve teknoloji alanında insanları aydınlatacak bir ilim merkezinin ihtiyacı ile ailesinden kalan mirası bir üniversite kurarak değerlendirdi. Üniversitenin yapımı tamamlanana kadar her gün oruç tutup ibadet ve dua ile meşgul olarak ilim merkezinin devamını niyaz etti.