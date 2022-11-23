Düzce depremi büyük İstanbul depremi için erken uyarı mı?

23 Kasım sabahı saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6,81 kilometre derinden gelen deprem, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok şehirde hissedildi. Depremin ardından ise irili ufaklı 138 artçı deprem yaşandı. Depremde 80kişi yaralandı. Deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi.

🔸 Düzce depremini değerlendiren Acil Durum ve Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek, "Daha önce 1999'da Körfez depreminin bulunmuş olduğu fay yapısında bir kırıklanma meydana geldi. Ancak çatlağın yolu biraz daha farklı. Yani Körfez'in içine doğru değil biraz daha dışına doğru hareket ediyor. Muhtemelen oradaki fay bindirmesinin devam ettiğini ve orada stres biriktiğini gösteriyor bu durum..." ifadelerini kullandı.

🔸 Depremin gerçekleştiği noktayı uyuyan fay olarak nitelendiren Ogün Şimşek , "Şu anda kuzeyde Şarköy yönünde, güneyde ise bir hayli Bandırma'ya doğru yaklaşmış durumda. Burası biraz uyuyan bir fay gibi görünüyor ama buralar yine bindirme alanları. Burada deprem oluşumu normal. Belki beklenmiyordu ama bu fay zonunda olabilecek hiçbir deprem, beklenmeyen bir deprem değildir" şeklinde konuştu.

📌Deprem zonu nedir?

Yitim zonu, bir plakanın diğerinin altında hareket ettiği ve mantoda yüksek yerçekimi potansiyel enerjisi nedeniyle batmaya zorlandığı tektonik plakaların konverjan sınırlarında gerçekleşen jeolojik bir süreçtir. Bu işlemin gerçekleştiği bölgeler, batma bölgeleri olarak bilinir.