Uygurların cesur hatunu: İparhan

MAKUS TALİHLİ BİR SULTAN: DİLŞAD HATUN

🔸 Tarihte Dilşad Hatun olarak bilinen İparhan, 1734 senesinde Üçturfan'da dünyaya gelir. Uygur Türklerinin önemli bir kısmını temsil eden Hocalar soyundan gelen bu hatun, ilerde yine kendi soyundan olan Hoca Cihan adında bir delikanlı ile evlendirilecektir.

🔸 İparhan'ın yaşadığı dönemde Hocalar sülalesi yönetimdedir. Çin - Mançu hükümeti ise Hunların torunları Uygurların topraklarına saldırmak için hazırda beklemektedir.

🔸 Çok geçmeden niyetlerini aşikar eden ve hedefleri doğrultusunda ilerleyen düşman askerleri, Hoca Cihan'ı şehit eder.