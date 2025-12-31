Fikriyat 2025’in Zirvesi: Öne çıkan 9 haber

1 /10













◾ Fikriyat olarak sene boyunca gerçekleştirdiğimiz özel röportajlarla, alanında yetkin isimlerin fikir dünyasını evlerinize konuk ettik. Titizlikle hazırladığımız dosya konularımızla, gündemin karmaşası içinde kaybolan mühim meseleleri derinlemesine analiz ederek entelektüel bir hafıza oluşturmaya gayret ettik. Ancak bizim için 2025'in asıl kalbi, adaletin ve insanlığın safında durduğumuz anlarda attı.

◾ Filistin için tek yürek olduk sesimizi yükselttik. İşgale ve zulme karşı kalemimizi bir kalkan, kelimelerimizi birer protesto nişanı olarak kullandık. Meydanlardaki ayaklanmanın dijital ve fikri dünyadaki temsilcisi olduk. Doğu Türkistan'ı unutmadık: unutturulmaya çalışılan bir davayı, Doğu Türkistan'ın haklı mücadelesini gündemin en üst sıralarında tutmak için var gücümüzle çalıştık. Gönül coğrafyamızın bu kanayan yarasını her fırsatta hatırlatmayı bir borç bildik.