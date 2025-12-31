Fikriyat 2025’in Zirvesi: Öne çıkan 9 haber
2025'i geride bırakırken heybemizde sevinç, hüzün ve büyük bir farkındalık var. Fikriyat ekibi olarak bu yıl da dert edindiğimiz ne varsa sayfalarımıza, ekranlarımıza taşıdık. Özel röportajlardan tarihe not düşen dosya konularına; Filistin için verdiğimiz mücadeleden Doğu Türkistan'ın haklı davasını gündemde tutma çabalarımıza kadar dolu dizgin bir yıl geçirdik. Geriye dönüp baktığımızda ortaya çıkan bu güzel tablo, sizlerin desteğiyle hayat buldu. 2026'da daha fazlasını yapmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz! Bizi takip eden, içeriklerimize ortak olan herkese yürekten teşekkür ederiz. İşte, Fikriyat'ta 2025'te öne çıkan 9 haber...
◾ Fikriyat olarak sene boyunca gerçekleştirdiğimiz özel röportajlarla, alanında yetkin isimlerin fikir dünyasını evlerinize konuk ettik. Titizlikle hazırladığımız dosya konularımızla, gündemin karmaşası içinde kaybolan mühim meseleleri derinlemesine analiz ederek entelektüel bir hafıza oluşturmaya gayret ettik. Ancak bizim için 2025'in asıl kalbi, adaletin ve insanlığın safında durduğumuz anlarda attı.
◾ Filistin için tek yürek olduk sesimizi yükselttik. İşgale ve zulme karşı kalemimizi bir kalkan, kelimelerimizi birer protesto nişanı olarak kullandık. Meydanlardaki ayaklanmanın dijital ve fikri dünyadaki temsilcisi olduk. Doğu Türkistan'ı unutmadık: unutturulmaya çalışılan bir davayı, Doğu Türkistan'ın haklı mücadelesini gündemin en üst sıralarında tutmak için var gücümüzle çalıştık. Gönül coğrafyamızın bu kanayan yarasını her fırsatta hatırlatmayı bir borç bildik.
◾ Fikriyat editörlerinden Özge Özkul, 2025 yılında da bizleri yeni kelimelerle tanıştırmaya devam ediyor. Bu kelimelerden biri de tecessüs idi. Tecessüs, "Modern zamanda özel hayata müdahale gibi basit şekilde ifade edilen bu kavram, manasıyla çok daha derin, ruhsal ve toplumsal bir deformasyona işaret eder. Başkalarının bilmesini istemediği, gizli kalmasını arzu ettiği kusur, ayıp ve özel durumları merak etmek, araştırmak ve gün yüzüne çıkarmaya çalışmak" demek.
◾ Fikriyat yazarlarından olan Fatma Bayram da haftalık köşe yazısında tecessüsü kaleme almıştı. Tecessüsü özetleyecek olursak; perdeleri aralamaya çalışmaksa; İslam ahlakı o perdelere saygı duymaktır. Çözüm, dışarıdaki perdeleri kapatmaktan ziyade, göz kapaklarına, ellere ve kalbin niyetine bir edep perdesi çekmekten geçer. Başkasının ayıbını gördüğünde gözünü çevirmek, kapısını izinsiz zorlamamak; Müslüman şahsiyetin olgunluk alametidir. Zira "Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (malayani) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir."
◾ Fikriyat editörlerinden Bekir Salih Yaman, "Tarihin en zengin insanı Mansa Musa'nın Hac seyahati"ni kaleme aldı. En güzel hikâyeler bir yolculukla başladığını söyleyen editörümüz, "Bir bilinmeyenin varlığı ve o bilinmeyene karşı gerçekleştirilen yolculuklar tarih boyunca insanoğlunun dikkatini çekti" ifadelerinde bulundu.
◾ Hac seyahati, edebiyat tarihini de ciddi ölçüde etkilemiş. Öyle ki seyahat kitapları asırlar boyunca rağbet gördü. Bu meşhur seyahatlerden birisi de 14. yüzyılda Afrika'nın en zengin hükümdarı olan Mense Musa'ya aitti. Mali'nin Sultanı'nın üç yıl süren destansı Hac yolculuğu tüm dünyaya yayılmıştı. Editörümüzün yazısının devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
◾ 2025 yılında Doğu Türkistan ile ilgili her türlü meseleyi duyurmaya, her türlü hassasiyeti göstermeye çalıştık. Doğu Türkistan'daki önemli isimleri taşıyan uçağın düşmesi mevzusuna değindik. Bu konulara bilhassa değinen Fikriyat editörlerinden Sümeyye Tektaş, bir yazısında "Çin'in Doğu Türkistan'da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri"ni dosya haber olarak siz değerleri okurlarımıza sundu.
◾ Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimize yapılanları ve II. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kurucularını taşıyan uçağın şüpheli düşüşünü unutmamak, bir hafıza nöbetidir. Peki kendimize soralım, "o gün yaşananlar, gerçekten bir kaza mıydı?"
Doğu Türkistan'daki önemli isimleri taşıyan uçağın düşmesi bir kaza mıydı?
◾ Pek çok kıymetli eserin analizlerini yaptığımız sitemizde, İmam Gazali'nin "Dilin Afetleri"ne de yer verdik. Fikriyat editörlerinden Özge Özkul, "Dilinizi Nasıl Terbiye Edersiniz?" isimli bir yazı kaleme aldı.
◾ Özge Özkul eserin analizini yaptı ve "Dil Belası, dilin nasıl hem bir cennet anahtarı hem de bir cehennem çukuru olabileceğini gösteren, okuyucuyu kendi nefsiyle yüzleşmeye zorlayan psikolojik bir tahlildir. İmam Gazâlî, bu eseriyle, dilini kontrol edemeyenin, dinini kontrol edemeyeceğini sarsıcı bir netlikle ifade eder. Eser, her Müslümanın defalarca okuması gereken bir nefs terbiyesi klasiğidir" ifadelerinde bulundu.