Tarihin en zengin insanı Mansa Musa'nın Hac seyahati

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◾ Samimi bir Müslüman olma yolunda gayret eden Mense'yi dünya tarihinde en tanınan isimlerden biri yapan ise 1322 – 1325 yılları arasında gerçekleştirdiği Hac yolculuğu idi.

◾ Bu yolculuğun ana sebebi Hac olsa da bir rivayete göre Mense yaptığı bir hatayı telafi etmek için servetini harcamış ve Hicaz'a seyahat gerçekleştirmişti.