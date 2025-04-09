Tarihin en zengin insanı Mansa Musa'nın Hac seyahati
En güzel hikâyeler bir yolculukla başlar. Bir bilinmeyenin varlığı ve o bilinmeyene karşı gerçekleştirilen yolculuklar tarih boyunca insanoğlunun dikkatini çekti. Bu durum edebiyat tarihini de ciddi ölçüde etkiledi. Öyle ki seyahat kitapları asırlar boyunca rağbet gördü. Bu meşhur seyahatlerden birisi de 14. yüzyılda Afrika'nın en zengin hükümdarı olan Mense Musa'ya aitti. Mali'nin Sultanı'nın üç yıl süren destansı Hac yolculuğu tüm dünyaya yayılmıştı.
◾ Mense Musa, Allah Teâlâ'nın rızasını hedef alarak çıktığı Hac yolculuğu ile Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve hatta dünyanın gidişatını değiştirecekti.
◾ Mali'den başlayıp Mısır üzerinden Hicaz'a, dönüşte aynı rota ile Mali'ye olan yolculuktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.
◾ Afrika'nın batı topraklarından Hicaz'a doğru gerçekleşen bu seyahat kıtanın zenginliğini temsil eden bol bol altın, enflasyon ve bilinmezlik içeriyordu.
◾ 13. yüzyılda kurulan ve 17. yüzyılın sonlarına dek varlığını sürdüren Mali Sultanlığı, sahip olduğu Nijer Nehri, altın yatakları ve okyanusa olan kıyısı sayesinde kıta içinde büyük bir atılım göstermişti.
◾ O devirlerde kıtanın batı kısmına hükmeden Mali hükümdarları "mense, mansa" ünvanları ile anılırdı. Mense Musa, Mali Sultanlığı'nın dördüncü sultanı idi.
◾ Tahta çıktığı 1312 yılından itibaren sultanlığın sınırlarını genişleten Mense Musa, Mali Sultanlığı'nı en geniş sınırlarına ulaştırmış, altın çağını yaşatmıştı.
◾ Samimi bir Müslüman olma yolunda gayret eden Mense'yi dünya tarihinde en tanınan isimlerden biri yapan ise 1322 – 1325 yılları arasında gerçekleştirdiği Hac yolculuğu idi.
◾ Bu yolculuğun ana sebebi Hac olsa da bir rivayete göre Mense yaptığı bir hatayı telafi etmek için servetini harcamış ve Hicaz'a seyahat gerçekleştirmişti.
◾ Hac yapmak için niyetlenen Mense Musa oğlu Muhammed'i Niani şehrinde yerine naip bırakarak 1322 yılında Hac seyahatine başlamıştı.
◾ Bu hac seyahati daha önce görülmemişti ve bundan sonra da görülmeyecekti. Musa'ya bu yolculukta altmış binden fazla asker, köle, iki tondan fazla altın eşlik etmişti.