Doğu Türkistan’daki önemli isimleri taşıyan uçağın düşmesi bir kaza mıydı?

◾ Eli kanlı iki devlet bu süreçte binlerce masumu katletmiş, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yalnızca 1 ay direnebilmişti. Sonraki süreç de hiç kolay olmayacaktı. Medreseler kapatılmış, din adamları idam edilmişti. Uygur kardeşlerimiz bir kez daha dünyanın üç maymunu oynamasına şahitlik ediyordu.

◾ 1940'lı yıllara gelindiğinde Sovyet destekli Çin yönetimi şiddetini artırıyor ve her geçen gün zalimliğine türlü türlü zalimlikler ekliyordu. 1944'te Doğu Türkistan'daki direniş tekrar alevlendi. Bu kez Kazak, Kırgız gibi pek çok Türk halkı Uygur direnişinin yanında olduğunu açıkladı ve bu köy köy yayılarak insanların yüreğinde bir umut ışığı yaktı.