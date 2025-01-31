Çin yapımı yapay zekadan Doğu Türkistan sansürü!

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◾ Çin'de Uygur Türklerine karşı 48 madde belirlenmiş. Bu maddelerden birini gerçekleştiren Uygur görüldüğünde toplama kamplarına alınıyor. Örneğin; kahvaltıyı güneş doğmadan önce yapmak bir suç. Çünkü bu, o kişinin oruç tuttuğu anlamına geliyor.

◾ Namaz kılmak, camiye gitmek, dini ders dinlemek, pusulaya sahip olmak, tam sakala sahip olmak, başkalarına "yemin etme" demek. Kısacası Doğu Türkistan'da, İslam'ın gereklerini yerine getirmek başlı başına bir suç...