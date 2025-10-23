Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri

2 /10 Doğu Türkistan'da doğum kontrol politikası













🔹 Bu yazımızda; Doğu Türkistan'daki kız kardeşlerimize yapılan; doğum kontrol politikası, zorla kürtaj, kısırlaştırma, "İkiz Akraba" Projesi ile özel yaşamın ihlalini, Uygur kızlarının Han Çinlileri ile zorla evlendirme, köle işçilik, inanç özgürlüğü ihlalleri, cinsel istismar ve toplama kamplarında işkence gibi konulara değineceğiz.

🔹 İslam'da ve Türk kültüründe "anne" kutsaldır, anne hem bir yuva hem de bir vatan demektir. Ancak bu, Türkistan'da hiçe sayılıyor...Çin'in doğum kontrol politikası, Doğu Türkistan'da hak ihlallerin temelini oluşturuyor. Çin yönetiminin güya bir politika olarak sunduğu bu uygulama, Uygurların nüfusunu azaltmak değil, Türk etnik nüfusunun ortadan kaldırmak için yaptığı bir saldırı.