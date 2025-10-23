Çin’in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleri
Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimize, Çin yönetimi tarafından yıllardır sistematik bir soykırım yapılıyor. Kardeşlerimizin; düşünce ve anlatım özgürlüğü kısıtlanıyor ve dışarı bilgi sızdırılmasının önüne geçmek için her türlü tehdit ve şantaj Çin yönetimi tarafından yapılıyor. Doğu Türkistan'da alenen bir katliam yapılıyor ve Çin bunu sinsice, kendine göre koyduğu kurallar ve tehditlerle uyguluyor. Uygur kardeşlerimizin yanlarında durmak ve sesi olmak Müslüman ve Türk olmanın ötesinde insan olarak sorumluluğumuzda. Bilhassa kız kardeşlerimiz Çin yönetiminin kirli oyunlarıyla mücadele ederken hayatlarından koparılıyor.
🔹 Doğu Türkistan'da yaşayan Türk ve Müslüman Uygur kardeşlerimiz, yıllardır Çin zulmü altında yaşam mücadelesi veriyor. 1949 senesinden beri bir işgal edilen Türkistan topraklarında, Çin yönetimi tarafından alenen bir soykırım yapılıyor.
🔹 Elbette tüm bunlar, hukuk bağlamında apaçık bir suç. İnsan haklarının en temel hakkı olan yaşamdan mahrum bırakılma suçu işleniyor. Kız kardeşlerimize yapılanlar ise çok farklı bir boyutta sınıyor bizleri.
🔹 Bu yazımızda; Doğu Türkistan'daki kız kardeşlerimize yapılan; doğum kontrol politikası, zorla kürtaj, kısırlaştırma, "İkiz Akraba" Projesi ile özel yaşamın ihlalini, Uygur kızlarının Han Çinlileri ile zorla evlendirme, köle işçilik, inanç özgürlüğü ihlalleri, cinsel istismar ve toplama kamplarında işkence gibi konulara değineceğiz.
🔹 İslam'da ve Türk kültüründe "anne" kutsaldır, anne hem bir yuva hem de bir vatan demektir. Ancak bu, Türkistan'da hiçe sayılıyor...Çin'in doğum kontrol politikası, Doğu Türkistan'da hak ihlallerin temelini oluşturuyor. Çin yönetiminin güya bir politika olarak sunduğu bu uygulama, Uygurların nüfusunu azaltmak değil, Türk etnik nüfusunun ortadan kaldırmak için yaptığı bir saldırı.
🔹 Nüfus planlama ve kısırlaştırma politikalarından ötürü Doğu Türkistanlı kadınlar fiziksel ve ruhsal travma yaşarken milyonlarca bebek anne karnından alınıyor. Binlerce kadın ise bir daha çocuk doğuramayacak hale getiriliyor.
🔹 Bizler bunu 2000'li yıllardaki kaynaklardan biliyoruz ancak şu an oradaki durumun ne denli bir boyutta olduğunu asla tahmin edemiyoruz. Zorla kürtaj konusuyla alakalı yine buradaki kardeşlerimizin anlattıkları kan dondurucu...
Uygurların "insanlık dışı toplama kamplarına" alınma gerekçeleri
🔹 Çinli bir doktor, Doğu Türkistan'da çalıştığı 20 yıl içinde, Çin hükumetinin emriyle en az 600 kadına kürtaj yaptığını anlatıyor. Hatta 2015'te Hoten'denTürkiye'ye gelen Zehra isminde bir genç kız, bir yakınının 9 aylık bebeğine Çin yetkilileri tarafından zorla kürtaj yapılmaya çalışıldığı hem annenin hem de bebeğin öldüğünü aktardı.
🔹 Evet, Doğu Türkistan'da kadınlara her şeyden önce cinslerinden ötürü yapılan bir soykırım var. Doğum kontrol politikası, zorla kürtaj ve kısırlaştırma. Kısırlaştırma için de Çin yönetiminin ciddi baskılar uyguladığını, tanıklar vasıtasıyla biliyoruz.
🔹 Doğu Türkistan'da belki de en ciddi kadın hakları ihlali, işgalci Çin'in "İkiz Akraba" Projesi. İslam ve Türk geleneklerine uymayan bir şekilde, Han Çinlisi devlet memurlarını Doğu Türkistan'daki Uygurların evine yerleştirmek. Bu tamamen suni bir akrabalık oluşturmak adına yapılmış kirli zihniyetin bir oyunu. Bunu kabul etmeyen aileler, devlete karşı çıktığı gerekçesiyle toplama kamplarına alınıyor.
🔹 Uygur kardeşlerimiz, "akraba" dayatmasıyla evlere yerleştirilen Han Çinlileri ile aynı yemeği ve aynı yatağı paylaşmak zorunda bırakılıyor. 2010'lu yıllardaki belgelere bakıldığında bu durumda olan hanelerin sayısı çoktan bir milyonu aşmıştı.