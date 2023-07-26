Amin Maalouf'un dilinden Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

🔻

Ama diğer yandan Frenklerin Arap topraklarındaki en kalıcı ve en çarpıcı eserlerinin, inşa ettikleri kalelerin kökeninde de bu adam kıtlığı yatar. Çünkü asker sayısının azlığını telafi edebilmek için bir avuç adamla kalabalık kuşatmacıları bozguna uğratabilecek kadar iyi tahkim edilmiş kaleler inşa etmek zorunda kalacaklardır. Ama Frenklerin sayıca azınlıkta kalmak kusurunu yıllar yılı aşmalarını sağlayan ürkütücü -kalelerinden daha ürkütücü- bir kozları vardır: Arap dünyasının uyuşukluğu.

Amin Maalouf