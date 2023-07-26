Amin Maalouf'un dilinden Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
Amin Maalouf'un dilinden Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
Dünyaca ünlü romancı Amin Maalouf'un dönem kaynaklarını merkeze alarak kurmaca dışında yazdığı tek kitabı olan Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, bir milletin gözünden dünya tarihindeki en önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihi vakayı aktarıyor. Özellikle Batılıların Haçlı Seferleri sırasında gerçekleştirdiği maddi ve manevi sömürüye ışık tutan eser, yayınlandığı ilk günden bu güne büyük bir okuyucu kitlesine hitap etti. Sizler için Amin Maalouf'un Arapların Gözünden Haçlı Seferleri kitabından alıntılar derledik.