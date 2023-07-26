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Amin Maalouf'un dilinden Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

Dünyaca ünlü romancı Amin Maalouf'un dönem kaynaklarını merkeze alarak kurmaca dışında yazdığı tek kitabı olan Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, bir milletin gözünden dünya tarihindeki en önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihi vakayı aktarıyor. Özellikle Batılıların Haçlı Seferleri sırasında gerçekleştirdiği maddi ve manevi sömürüye ışık tutan eser, yayınlandığı ilk günden bu güne büyük bir okuyucu kitlesine hitap etti. Sizler için Amin Maalouf'un Arapların Gözünden Haçlı Seferleri kitabından alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 26.07.2023 16:34
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"Bazılarının söylediğine göre, Selçuklu İmparatorluğu'nun durmadan genişlediğini gören Mısır'ın efendileri korkuya kapılmış ve Frenklerden Suriye üzerine yürüyüp kendileriyle Müslümanlar arasında bir tampon bölge oluşturmalarını istemişlerdi. Gerçeğin ne olduğunu ancak Allah bilir."

Amin Maalouf

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Frenklere karşı Arap seferberliği örgütlendikçe, Şam, Kahire, Halep ve öteki şehirler arasında düzenli posta güvercini servisleri işlemeye başladı. Hatta devlet, bu kuşları yetiştirmek ve eğitmekle görevlendirilen kişilere aylık bile bağlıyordu.

Amin Maalouf

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Üstelik Kudüs'te yaşayan Doğulu Hristiyanlar, Ortodokslar ve Yakubiler, özellikle de din adamlarının sürekli aşağıladığı ruhbanları Selahaddin'den yanadır. Sultanın baş danışmanlarından biri Yusuf Batit adında bir Ortodoks rahiptir. Hem Frenklerle hem de Doğulu Hıristiyan cemaatlerle ilişkilerden o sorumludur. Kuşatma başlamadan az önce, Ortodoks din adamları Batit'e, eğer Batılılar çok inat ederse şehrin kapılarını açmaya söz vermişlerdi.

Amin Maalouf

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Ama diğer yandan Frenklerin Arap topraklarındaki en kalıcı ve en çarpıcı eserlerinin, inşa ettikleri kalelerin kökeninde de bu adam kıtlığı yatar. Çünkü asker sayısının azlığını telafi edebilmek için bir avuç adamla kalabalık kuşatmacıları bozguna uğratabilecek kadar iyi tahkim edilmiş kaleler inşa etmek zorunda kalacaklardır. Ama Frenklerin sayıca azınlıkta kalmak kusurunu yıllar yılı aşmalarını sağlayan ürkütücü -kalelerinden daha ürkütücü- bir kozları vardır: Arap dünyasının uyuşukluğu.

Amin Maalouf

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On birinci yüzyılda uzaklardaki Frenk diyarından Çin'e kadar herkesin bildiği bir isim varsa o da Selçuklardır.

Amin Maalouf

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