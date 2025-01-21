Hoca Ahmed Yesevî'den Divan-ı Hikmet
Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:32
"Pîr-i Türkistan" olarak anılan mutasavvıf, şair Hoca Ahmet Yesevî, yaşamı boyunca bilgisini ve tecrübesini Türkistan'dan dünyanın dört bir yanına ulaştırmıştır. Büyük Veli, Öncü Şair gibi sıfatları da taşıyan Ahmed Yesevî'nin "Divan-ı Hikmet" adlı eseri, onun farklı coğrafyalarda tanınmasına vesile olmuştur. Yesevî'nin hikmetlerini içine alan bu mecmuadan sizler için alıntılar derledik.
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Yolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti, Ey Kadir-i zülcelâl, yola sal seherde.
Hoca Ahmet Yesevî
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Akıllı isen ganimettir sana şu dem.
Hoca Ahmet Yesevî
Uzaktaki kardeşimiz: Mağcan Cumabayoğlu