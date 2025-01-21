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Hoca Ahmed Yesevî'den Divan-ı Hikmet

Yayınlanma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:32

"Pîr-i Türkistan" olarak anılan mutasavvıf, şair Hoca Ahmet Yesevî, yaşamı boyunca bilgisini ve tecrübesini Türkistan'dan dünyanın dört bir yanına ulaştırmıştır. Büyük Veli, Öncü Şair gibi sıfatları da taşıyan Ahmed Yesevî'nin "Divan-ı Hikmet" adlı eseri, onun farklı coğrafyalarda tanınmasına vesile olmuştur. Yesevî'nin hikmetlerini içine alan bu mecmuadan sizler için alıntılar derledik.

1/20

Yolsuz yola yol yürüdüm, gaflette ömrüm geçti, Ey Kadir-i zülcelâl, yola sal seherde.

Hoca Ahmet Yesevî

Anadolu'nun manevi sultanı: Ahmet Yesevi

2/20

Niyet eyledik Kâbe'ye, râzı olun, dostlarım;

Ya ölürüz, geliriz, razı olun, dostlarım.

Hoca Ahmet Yesevî

3/20

Dertsiz insan, insan değil, bunu anlayın.

Hoca Ahmet Yesevî

4/20

Dedin "Lâ taknetû…" rahmetinden ümidim çok.

Hoca Ahmet Yesevî

5/20

Akıllı isen ganimettir sana şu dem.

Hoca Ahmet Yesevî

Uzaktaki kardeşimiz: Mağcan Cumabayoğlu

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