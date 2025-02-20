Hz. Peygamber'in (SAV) söze dair sünnetleri

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◾ Yüce bir ahlak üzere olan ve her hareketi, eylemi ve sözü ile müminlerin kalbini ferahlatan Allah Resulü (SAV) her meselede bizlere önderlik etti. Bunlardan birisi de söz...

◾ Öyle ki güzel bir davetin yolu öncelikle söze olan hakimiyetten ve söz ile olan ilişkiden geçiyordu. Allah Resulü (SAV) nazik, etkili ve muhatabına yönelen iletişimi ile gönülleri kazanmıştı.

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS