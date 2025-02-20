Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hz. Peygamber'in (SAV) söze dair sünnetleri

Hz. Peygamber'in (SAV) söze dair sünnetleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 20, 2025 18:48 Güncelleme Tarihi: Şubat 20, 2025 18:52

Allah Resulü (SAV) her hali ile Müslümanlar için en güzel örneği teşkil ediyordu. Öyle ki müminler asırlar boyunca Resulullah'a (SAV) benzemek, onun manevi bereketinden feyizlenmek için sünnetlere sarılmış, Hak Teala'nın ipini kendileri için yol bellemişlerdi. Bu durum pek çok mecrada kendini göstermişti. Resul-i Ekrem (SAV) her alanda olduğu gibi konuşma ve söz vadisinde de bir yol gösterici idi. Etrafındakilerle tane tane, açık, bilgilendirici, az ama öz, net şekilde konuşan Peygamberimizin (SAV) söze dair sünnetlerini araştırdık.

1/10

Yüce bir ahlak üzere olan ve her hareketi, eylemi ve sözü ile müminlerin kalbini ferahlatan Allah Resulü (SAV) her meselede bizlere önderlik etti. Bunlardan birisi de söz...

◾ Öyle ki güzel bir davetin yolu öncelikle söze olan hakimiyetten ve söz ile olan ilişkiden geçiyordu. Allah Resulü (SAV) nazik, etkili ve muhatabına yönelen iletişimi ile gönülleri kazanmıştı.

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS

2/10

Resul-i Ekrem'in (SAV) insanları Hak Teala'nın dini İslam'a davet ederken kullandığı üslup ve usul, tebliğin hayatiyeti açısından çok önemliydi.

◾ Asırlar boyunca Müslümanlar Allah Resulü'nün (SAV) konuşma adabını muhafaza ederek O'nun (SAV) gibi konuşma gayreti içinde oldular. Resulullah'ın (SAV) konuşma üslubu ise belli kaidelere bağlıydı.

HZ. PEYGAMBER'İN ÖĞRETİCİ VASIFLARI

3/10
TEKRAR EDERDİ
TEKRAR EDERDİ

TEKRAR EDERDİ

Enes b. Mâlik (RA) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (SAV) (önemli) bir söz söyleyeceği zaman iyice anlaşılması için üç kez tekrar ederdi...

(Buhari, İlim 30)

Resul-i Ekrem (SAV) sözlerinin anlaşılması için onları tekrar ederdi. Böylece hadis-i şefiler daha kolay anlaşıldığı gibi toplum içinde dolaşıma girerek müminler arasında tekrarlanırdı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN DİLİNDEN DUALAR

4/10
KONUŞMAKTAN ZİYADE SUSMAK
KONUŞMAKTAN ZİYADE SUSMAK

KONUŞMAKTAN ZİYADE SUSMAK

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun!"

(Buhari, Rikak, 23)

Resul-i Ekrem (SAV) fazla konuşmanın zararlı olduğunu farklı şekillerde ifade etmişti. Bu minvalde hayır konuştu ve şer konuşmak yerine sustu. Tüm müminlere de bunu tavsiye etmişti.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MEKANLAR

5/10
KÖTÜLÜKTEN UZAK
KÖTÜLÜKTEN UZAK

KÖTÜLÜKTEN UZAK

Ebu Hüreyre'den (RA) rivayet edildiğine göre Resulullah (SAV) şöyle buyurdu:

- "Gıybet nedir, bilir misiniz?"

- Allah ve Resulü daha iyi bilir, dediler.

Hz. Peygamber (SAV): - "Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şey ile anmandır" buyurdu.

- Söylenen ayıp eğer o kardeşimde varsa, ne dersiniz?" diye soruldu.

- "Eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin; yoksa, o zaman ona iftira ettin demektir," buyurdu.

(Müslim, Birr 70. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 35; Tirmizî, Birr 23)

◾ Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) dilini temiz tuttuğu gibi müminlerin de dillerini kirletecek olan gıybet, iftira, koğuculuk gibi eylemlerden de uzak kalmalarını istemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bahreyn’de Müslümanlar Arası Diyalog: Tek Ümmet ve Ortak Gelecek

Bahreyn’de Müslümanlar Arası Diyalog: Tek Ümmet ve Ortak Gelecek

Hz. Peygamber’in SAV söze dair sünnetleri

Hz. Peygamber'in (SAV) söze dair sünnetleri

Mehmet Dinç’ten Güzel Ahlak üzerine satırlar

Mehmet Dinç’ten "Güzel Ahlak" üzerine satırlar

‘Direniş tek seçenek’

‘Direniş tek seçenek’

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

Nemrut Kalderası’ndaki bozayılar hikayeleştirildi

Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar hikayeleştirildi

PODCAST I İsrail’i kuran karanlık aile

PODCAST I İsrail'i kuran karanlık aile

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor