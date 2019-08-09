Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar

İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. "De ki: "Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır." ayetine binaen de insanlar duaya yönelirler. Peki, nasıl dua etmeliyiz? Dua etmenin fazileti ve önemi neler? Peygamberimiz nasıl dua ederdi?