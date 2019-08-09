Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dilinden dualar
İnsanlar hayatları boyunca, üstesinden gelemeyecekleri birçok durumla karşılaşıp, keder, sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalır. İşte bu yüzden dua; ümit etmek; kulluğun idraki, dünyadaki garipliğimizin itirafıdır. Peygamber Efendimiz de dünyevî ve uhrevî, maddî ve manevî birçok konuda Allah'a dua etmiştir. İşte Müslümanlara kılavuz olacak Peygamberimizin yaptığı, müminlerin de yapmasını istediği ve ashabına öğrettiği dualar…
Giriş Tarihi: 09.08.2019
09:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
09:42