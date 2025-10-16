Mekke ve Medine’nin 144 yıllık tasvirleri

2 /10 Muhammediyye nedir?













📌 Peki, tasvirlerin yayınlandığı "Muhammediyye" maddesi nedir?

📌 Yazıcıoğlu Mehmed'in telif ettiği Muhammediyye, "Megaribüz-Zaman" adlı bir Arapça eserin farklı konulardaki manzumelerden oluşan tercümesidir. Eser yaratılış, siyer ve kıyamet olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Anadolu okuma geleneğinin önemli eserlerinden biri olan eser, bir kültür yorumlaması olarak da incelenebilir. Anadolu coğrafyasının ortaya koyduğu Müslümanlık anlayışının bir ürünü olan "Muhammediyye", yüz yıllar boyunca göz önünde olmuştur. Uzun yıllar boyunca geceleri eserden bir bahis okunmadan yatılmaması eseri kültürümüzde efsaneleştirilmiştir. Bugün İranlılar için Hafız Divanı ne ve ne kadar önemliyse bizim için de "Muhammediyye" bu denli mühim bir noktada durmaktadır.

(X) 🔍 Bilgi Notu: "Muhammediyye" kültürümüzde çok mühim bir mevkide görüldüğü için Nazif İstanbûlî, Ahmed Râkım Efendi, Mustafa Şükrî, Mustafa Râkım gibi meşhur hattatlar tarafından yazılmıştır.

(X) Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi,Muhammediyye'nin Ahmed Râkım Efendi hattı ve Seyyid Ali Efendi tezyinatıyla, Tabhâne-i Âmire'ye ait 1271 [1854-55] tarihli taşbaskısının ketebe sayfası.

