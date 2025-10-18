Bugün
Nuri Pakdil'in kaleminden çarpıcı alıntılar

Nuri Pakdil'in kaleminden çarpıcı alıntılar

Yayınlanma Tarihi: 18.10.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:26

İfade biçimi, yalın ve gerçekçi tavrı ile edebiyatımızın "Kudüs Şairi" olarak bilinen Nuri Pakdil, kitapları ile düşünce ufkumuzu genişleten bir fikir insanıydı. 7 Ekim 2023'de başlayan soykırım esnasında Filistin'e dair sözleri çok kullanılan Nuri Pakdil tam altı sene evvel bugün Daru'l Ukba'ya irtihal etmişti. Vefat yl dönümünde Nuri Pakdil'in en çok bilinen sözlerinin altını çizdik.

1/20

💠

"Kalbimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır."

Nuri Pakdil

EDEBİYAT KULESİNİN YÜKSEK BURCU: NURİ PAKDİL

2/20

💠

"Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin..."

Nuri Pakdil

3/20

💠

"Hüzün; hissedilmesi kolay olmayan, çok narin, ince bir sestir..."

Nuri Pakdil

NURİ PAKDİL'İN HER KÜTÜPHANEDE OLMASI GEREKEN 15 ESERİ

4/20

💠

"Bir gün hepimiz ama hepimiz kökten, tabandan esaslı bir biçimde bir kez öfkelensek bu iş bitecek!"

Nuri Pakdil

5/20

💠

"İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün, nasıl kayıp gidecek elinizden."

Nuri Pakdil

RASİM ÖZDENÖREN 60 YILLIK DOSTU NURİ PAKDİL'İ ANLATTI

