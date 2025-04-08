Kur'an-ı Kerim'de cihad ve şehitlik ayetleri
Müslümanlar Peygamberimizin (SAV) doğumundan bu yana, İslam düşmanları tarafından birer birer tehdit altında kalmıştır. Düşmanların genel olarak ve özel olarak din, Kur'an, bayrak ve vatan üzerinden saldırmaları bugüne kadar süregelmiştir. Bu sebeple sevgili Peygamberimiz (SAV) dünyada müminlerin imtihan içinde olduğunu dile getirmiş, onları şehitlik mertebesi ile teselli etmiştir. Sizlere Kur'an-ı Kerim'den cihat ve şehitlik hakkında ayetler derledik.
🔶
Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat aşırılığa sapmayın; Allah aşırılığa sapanları sevmez.
Bakara Suresi - 190. Ayet
Bakara Suresi - 190. Ayet Tefsiri
Zemahşerî'nin açıklamasına göre (I, 118) "Allah yolunda savaşmak" deyimi, "Allah'ın ismini yüceltmek ve O'nun dinini güçlendirmek için cihad etmek" anlamına gelir.
TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔶
Haram ayın karşılığı haram aydır; saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır.
Bakara Suresi - 194. Ayet
Bakara Suresi - 194. Ayet Tefsiri
Haram "yapılması yasaklanmış olan, dokunulmaz, kutsal" anlamına gelir. "Haram ay" tabiri ise, savaş yapmanın yasak ve haram olduğu, diğer bir deyişle barış dönemi olan ayları ifade eder. Bunlar kamerî takvime göre birinci, yedinci, on birinci ve on ikinci aylardır (muharrem, receb, zilkade, zilhicce).
TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔶
Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Bakara Suresi - 216. Ayet
Bakara Suresi - 216. Ayet Tefsiri
Olayın tarihi ve şahıslarının isimleri değil, kendisinin önemli olduğu; ibret, olup bitende bulunduğu için "(Mûsâ'dan sonra İsrâiloğulları'na gönderilen) peygamberlerden biri" denilip isim verilmemiştir.
🔶
İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar; şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir.
Bakara Suresi - 218. Ayet
Bakara Suresi - 218. Ayet Tefsiri
Kâfir olarak ölenlerin cehennemlik olacakları ve burada devamlı kalacakları bildirildikten sonra iman, hicret ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini umabilecekleri açıklanmakla bir gerçeğe yeniden dikkat çekilmektedir: Allah Teâlâ'nın madde âlemi için koyduğu kanunları yanında insanın dünya ve âhiret hayatını düzenleyen kanun ve kuralları da vardır.
TEFSİRİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
🔶
Mûsâ'dan sonra İsrâiloğulları'nın ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine "Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım" dediklerinde o, "Üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım" cevabını verdi. "Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız?" dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da, içlerinden azı müstesna, yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir.
Bakara Suresi - 246. Ayet
Bakara Suresi - 246. Ayet Tefsiri
Olayın tarihi ve şahıslarının isimleri değil, kendisinin önemli olduğu; ibret, olup bitende bulunduğu için "(Mûsâ'dan sonra İsrâiloğulları'na gönderilen) peygamberlerden biri" denilip isim verilmemiştir. Hz. Mûsâ zamanında ayrıca hükümdarlar yoktu; İsrâiloğulları'nın dinî ve siyasî lideri Hz. Mûsâ idi.