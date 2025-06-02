İlk Müslime Kadı: Muhlise Bubi

5 /10 MUHLİSE BUBİ'NİN ÖĞRETMENLİĞİ













◾ Muhlise Bubi, başta kendi kurduğu okul olmak üzere şehirde bulunan diğer medreselerdeki kız öğrencilerle yakından ilgilenmiş ve her türlü desteği sağlamış. Bunu bir öğrencisinin, onun adına yazdığı şu yazıdan anlıyoruz.

◾ "Gece gündüz bizimle ilgilendin, bizi iyi bir insan yaptın, anne babamızdan daha şefkatli davrandın, bize mutluluk verecek nasihatler verdin. Ne kadar minnettar olsam da biliyorum ki bize verdiklerinin onda birini bile geri veremem."