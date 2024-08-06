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İlk Türk Müslüman kadın hükümdar: Raziye Begüm

Türk kadını; cesurdur, çalışkandır ve öncüdür. Tarih ise bunun en büyük şahididir. Tomrisler, Kurmancan Datkalar, Süyümbikeler hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Türk kadınının gücünü gösteren en önemli isimlerimizden biri de Delhi Türk Sultanlığı'na dört yıl hükümdarlık yapmış Raziye Begüm Sultan'dır. O, ilk Türk Müslüman kadın hükümdar olarak anılacak ve asırlar boyu akıllardan çıkmayan bir örnek olarak karşımızda duracaktır.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:03
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Raziye Begüm Sultan kimdir?
Raziye Begüm Sultan kimdir?

🔸 Türk dünyasında daima örnek gösterilecek; savaşçı, cesur ve öncü kadınlar var olmuştur. Bunlardan biri de Delhi Sultanlığı'nın tek kadın hükümdarı Raziye Begüm'dür.

🔸 Hindistan topraklarında kurulan ilk Türk Müslüman devleti, Delhi Türk Sultanlığı'dır. Devlet, Hindistan'daki Müslüman Gurlu Devleti'nin komutanlarından Kutbedddin Aybeg tarafından Delhi'de kurulmuştur.

Delhi nerede?

Delhi, 17 milyon nüfus sayısı ile Hindistan'ın en büyük ikinci metropol şehridir.

TÜRKLERİN İLK KADIN HÜKÜMDARI TOMRİS

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Delhi Türk Sultanlığı
Delhi Türk Sultanlığı

🔸 Raziye Begüm, Hindistan tarihinde "ilk ve tek yegane Türk kadın hükümdar" olarak anılmaktadır. O, tahta kaldığı zamanlarda devlet yönetimi için büyük çabalar göstermiş ve tüm dünyaya devleti bir kadının hükmedebileceğini göstermiştir.

🔸 1236 ve 1240 yılları arasında Delhi Türk Devleti'ni yöneten Sultan, "Şirin-i Dihlevi ve Şirin-i Guri" mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Raziye Begüm, Şemsettin İltutmuş ve Terken Hatun'un kızıdır.

TATARİSTAN'DAN OSMANLI'YA UZANAN ŞİFALI ELLER

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Şemseddin İltutmuş kimdir?
Şemseddin İltutmuş kimdir?

🔸 Sultan, küçük yaşlardan itibaren babasının yanında devlet yönetimi hususunda birçok deneyim sahibi olmuştur. İltutmuş, kızının bu ilgisi ve yeteneklerini fark eden babası, saltanatını kızına devretmeye karar verir.

🔸 Kaynaklara göre İltutmuş'un on iki oğlu ve iki kızı vardır. Begüm Sultan iki kız kardeşten küçük olandır, büyük kız ise Kırk Türk Beyin başı Balaban ile evlenmiştir. Raziye Begüm ise uzun bir süre evlenmemiş ve babasının sağ kolu olmuştur.

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Kurat-ul Aynım
Kurat-ul Aynım

🔸 İltutmuş, kızının askeri başarısını her yerde anlatıyor ve onu "Kurratü'l Aynım" yani "göz bebeğim" diye seviyormuş. Yine kaynaklarda yer alan bilgilere göre Sultan; askeri bir dehaya sahip olup erkekler gibi ata binmekte, yay kuşanmaktaymış.

🔸 Bir zaman sonra Sultan Şemsettin İltutmuş, kızı Raziye Begüm Sultan'ı veliaht tayin eder. Delhi Türk Sultanlığı'nın çevresindeki emir ve melikler, İltutmuş'a oğulları varken neden kızını veliaht tayin ettiğini sorarlar.

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Raziye Begüm'ün tahta geçmesi
Raziye Begüm’ün tahta geçmesi

🔸 Sultan İltutmuş'un cevabı oldukça manidardır:

"Benim oğullarım işret ve gençlik zevkleriyle meşguldür. Hiç birisinde memleket idare edecek kabiliyet yoktur. Dolayısıyla ülkedeki düzeni muhafaza edemezler. Biliniz ki, benim ölümümden sonra veliahtlığa hiç birisi Raziye'den daha lâyık değildir. Zira, Raziye her yönden erkek kardeşlerinden üstündür. Gerçi şeklen kadındır ama zekâ ve basireti erkekten farksızdır." yanıtı vermiştir.

🔸 Babasının bu sözleri, Raziye Begüm'e güç verecek ve ömrünün sonuna kadar bu güç ile hareket edecektir. Şemseddin İltutmuş'un 1236 yılındaki ölümünden sonra emirler iki gruba ayrılmıştır.

TÜRKLERİN İLK KADIN GENERALİ: KURMANCAN DATKA

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