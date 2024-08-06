İlk Türk Müslüman kadın hükümdar: Raziye Begüm

🔸 Raziye Begüm, Hindistan tarihinde "ilk ve tek yegane Türk kadın hükümdar" olarak anılmaktadır. O, tahta kaldığı zamanlarda devlet yönetimi için büyük çabalar göstermiş ve tüm dünyaya devleti bir kadının hükmedebileceğini göstermiştir.

🔸 1236 ve 1240 yılları arasında Delhi Türk Devleti'ni yöneten Sultan, "Şirin-i Dihlevi ve Şirin-i Guri" mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Raziye Begüm, Şemsettin İltutmuş ve Terken Hatun'un kızıdır.