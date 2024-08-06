İlk Türk Müslüman kadın hükümdar: Raziye Begüm
Türk kadını; cesurdur, çalışkandır ve öncüdür. Tarih ise bunun en büyük şahididir. Tomrisler, Kurmancan Datkalar, Süyümbikeler hep var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Türk kadınının gücünü gösteren en önemli isimlerimizden biri de Delhi Türk Sultanlığı'na dört yıl hükümdarlık yapmış Raziye Begüm Sultan'dır. O, ilk Türk Müslüman kadın hükümdar olarak anılacak ve asırlar boyu akıllardan çıkmayan bir örnek olarak karşımızda duracaktır.
Giriş Tarihi: 06.08.2024
08:53
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:03
Raziye Begüm Sultan kimdir?
🔸 Türk dünyasında daima örnek gösterilecek; savaşçı, cesur ve öncü kadınlar var olmuştur. Bunlardan biri de
'nın tek kadın hükümdarı Delhi Sultanlığı Raziye Begüm'dür.
🔸 Hindistan topraklarında kurulan ilk
Türk Müslüman devleti, Delhi Türk Sultanlığı'dır. Devlet, Hindistan'daki 'nin komutanlarından Müslüman Gurlu Devleti Kutbedddin Aybeg tarafından Delhi'de kurulmuştur.
Delhi nerede?
Delhi, 17 milyon nüfus sayısı ile Hindistan'ın en büyük ikinci metropol şehridir.
TÜRKLERİN İLK KADIN HÜKÜMDARI TOMRİS
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Raziye Begüm, Hindistan tarihinde olarak anılmaktadır. O, tahta kaldığı zamanlarda devlet yönetimi için büyük çabalar göstermiş ve tüm dünyaya devleti bir kadının hükmedebileceğini göstermiştir. "ilk ve tek yegane Türk kadın hükümdar"
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1236 ve 1240 yılları arasında Delhi Türk Devleti'ni yöneten Sultan, mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Raziye Begüm, "Şirin-i Dihlevi ve Şirin-i Guri" 'un kızıdır. Şemsettin İltutmuş ve Terken Hatun
TATARİSTAN'DAN OSMANLI'YA UZANAN ŞİFALI ELLER
Şemseddin İltutmuş kimdir?
🔸 Sultan, küçük yaşlardan itibaren babasının yanında devlet yönetimi hususunda birçok deneyim sahibi olmuştur.
İltutmuş, kızının bu ilgisi ve yeteneklerini fark eden babası, saltanatını kızına devretmeye karar verir.
🔸 Kaynaklara göre
İltutmuş'un on iki oğlu ve iki kızı vardır. Begüm Sultan iki kız kardeşten küçük olandır, büyük kız ise ile evlenmiştir. Raziye Begüm ise uzun bir süre evlenmemiş ve babasının sağ kolu olmuştur. Kırk Türk Beyin başı Balaban
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İltutmuş, kızının askeri başarısını her yerde anlatıyor ve onu " yani Kurratü'l Aynım" diye seviyormuş. Yine kaynaklarda yer alan bilgilere göre Sultan; "göz bebeğim" askeri bir dehaya sahip olup erkekler gibi ata binmekte, yay kuşanmaktaymış.
🔸 Bir zaman sonra
Sultan Şemsettin İltutmuş, kızı Raziye Begüm Sultan'ı veliaht tayin eder. 'nın çevresindeki emir ve melikler, Delhi Türk Sultanlığı İltutmuş'a oğulları varken neden kızını veliaht tayin ettiğini sorarlar.
Raziye Begüm'ün tahta geçmesi
🔸 Sultan
İltutmuş'un cevabı oldukça manidardır:
yanıtı vermiştir. "Benim oğullarım işret ve gençlik zevkleriyle meşguldür. Hiç birisinde memleket idare edecek kabiliyet yoktur. Dolayısıyla ülkedeki düzeni muhafaza edemezler. Biliniz ki, benim ölümümden sonra veliahtlığa hiç birisi Raziye'den daha lâyık değildir. Zira, Raziye her yönden erkek kardeşlerinden üstündür. Gerçi şeklen kadındır ama zekâ ve basireti erkekten farksızdır."
🔸 Babasının bu sözleri,
Raziye Begüm'e güç verecek ve ömrünün sonuna kadar bu güç ile hareket edecektir. Şemseddin İltutmuş'un 1236 yılındaki ölümünden sonra emirler iki gruba ayrılmıştır.
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