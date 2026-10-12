Anadolu'nun yüzyıllık geleneği: Kürsübaşı

3 /10















GELENEĞİNİN ŞEHRİ: ELAZIĞ

🔸 Kürsübaşı geleneği, Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Elazığ'a aittir. Yeni bir yerleşim merkezi olan Elazığ, geçmişi kadim şehir Harput'a uzanan bir bölgedir. Günümüzde şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıkta olan Harput, Elazığ'ın ilk yerleşim yeridir ve tarihi, yazılı kaynaklara göre milattan önce 2000 yılına uzanır.

🔸 Böyle eski bir medeniyetin elbette ki kendine has gelenekleri olacaktır. Kürsübaşı da bunlardan biridir. Şehrin kimliğinin oluşumu ve gelişiminde yapı taşlarındandır.

Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları