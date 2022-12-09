Farklı ülkelerden ilginç gelenekler

Danimarka

🔶 16. yüzyıldan kalma eski bir Danimarka geleneği, günümüzde hala devam ediyor. Eğer bir kişi doğum gününde hâlâ bekarsa, arkadaşları onu tarçın ile yıkıyor.

🔶 Bu gelenek, eskiden kıta çevresindeki seyahatleri sebebiyle çoğu zaman evlenmek için zaman bulamayan, Danimarka baharat tüccarlarına bir atıf olarak görülüyor.