Osmanlı'nın yok olan sarayı

🔷 Dünya tarihinin en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti, altı yüz yıllık tarihi içerisinde inşa ettiği eserlerle günümüzde varlığını sürdürür. Ancak bazı eserler savaşlardan, zamana yenilgiden ve siyasi olaylardan dolayı günümüze ulaşamaz.

🔷 36 padişahın saltanat sürdüğü Osmanlı Devleti, saray olarak adlandırılan geniş ve kapsayıcı yapıların içerisinden yönetilir. Sarayda padişahın yaşam alanı olduğu gibi devlet işlerinin görüldüğü mekanlar vardır. Osmanlı'nın merkezi sırasıyla Söğüt, İznik, Bilecik, Bursa, Edirne ve İstanbul olur.