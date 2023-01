Osmanlı'nın yok olan sarayı

🔷 Günümüze kadar kalıntıları ulaşan saray hakkındaki bilgiler daha çok fotoğraflardan ve çizimlerden edinilir. Yapılan tespitlere göre sarayda 119 oda, yirmi bir divanhane, yirmi iki hamam, on üç cami, on altı kapı, on üç koğuş, dört kiler, beş mutfak ve on dört kasır mevcuttur. Saray 3.000.000 metrekarelik bir alana sahiptir.

🔍 Bir bilgi: Divanhane

Padişah başkanlığında divanın toplandığı, elçilerin kabul edildiği ve çeşitli önemli meselelerin görüşüldüğü mekândır.