Karanlık çıkmazı bahara çeviren duygu: Mutluluk

🔸 Günümüz insanının en çok kafa yorduğu konulardan biridir mutluluk. Tüketim kültürünün hakim olduğu dünyamızda, insanlar mutluluğu bir hedef olarak görüp ona ulaşmayı amaçlamaktadır. Çeşitli hazlar ile mutluluğu karıştırarak, "Şunu da yaparsam mutlu olurum" düşüncesiyle onu ulaşılmaz bir konuma getirmektedir. Halbuki insan, bulunduğu ana odaklansa mutlu olmasına neden olacak birçok şeye sahip olduğunu görecek...

🔸 Mutluluk, neşe içinde olma ve yaşamdan doyum aldığını hissetme gibi duygularla kendini gösteren bir duygu halidir.

🔸 Psikiyatristler ve psikologlar, farklı şekillerde tanımlanabilen bir duygusal durum olan mutluluktan bahsederken "kişisel iyi olma hali" veya "kişisel esenlik" kavramlarını kullanırlar.

Son dakika biten işlerin sorumlusu: Parkinson Yasası