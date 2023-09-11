Karanlık çıkmazı bahara çeviren duygu: Mutluluk
Kişinin yaşamdan keyif alarak neşeli ve geleceğe dair umut dolu hissetmesidir mutluluk. Hakkında birçok tanımlama yapılabilen bu haslet, esasında kişinin içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendirdiği ile alakalıdır. Hayatta pek çok zorlukla mücadele eden bir insan kendini her şeye rağmen mutlu hissedebilirken çok daha az zorluğu olup iyi şartlarda yaşayan biri de mutsuz olduğundan söz edebilir.
Giriş Tarihi: 11.09.2023
15:54
Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
16:57
🔸 Günümüz insanının en çok kafa yorduğu konulardan biridir mutluluk. Tüketim kültürünün hakim olduğu dünyamızda, insanlar mutluluğu bir hedef olarak görüp ona ulaşmayı amaçlamaktadır. Çeşitli hazlar ile mutluluğu karıştırarak, "Şunu da yaparsam mutlu olurum" düşüncesiyle onu ulaşılmaz bir konuma getirmektedir. Halbuki insan, bulunduğu ana odaklansa mutlu olmasına neden olacak birçok şeye sahip olduğunu görecek...
🔸 Mutluluk, neşe içinde olma ve yaşamdan doyum aldığını hissetme gibi duygularla kendini gösteren bir duygu halidir.
🔸 Psikiyatristler ve psikologlar, farklı şekillerde tanımlanabilen bir duygusal durum olan mutluluktan bahsederken
"kişisel iyi olma hali" veya "kişisel esenlik" kavramlarını kullanırlar.
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🔸 Mutluluk üzerinde kişinin
duygusal dengesi ve yaşamdan aldığı doyum oldukça etkilidir.
Duygusal denge:
🔸 Tüm insanlar, olumlu ve olumsuz duygular yaşar. İnsan, olumsuz duygulara nazaran olumlu duygular hissettiğinde mutlu hisseder.
🔸 Mutlu bir ruh haline sahip insanlar da zaman zaman üzülür, kaygılanır, öfkelenir, kendini yalnız hisseder. Fakat kendilerini kötü hissettiklerinde, her şeyin daha güzel olacağına ilişkin altta yatan bir iyimserlik duygusu içindedirler ve istenmedik durumlarla baş edebileceklerine ve yeniden mutlu olabileceklerine inanırlar.
Yaşam doyumu:
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Yaşam doyumu, insanın hayatında önemsediği, değer atfettiği işi, sosyal ilişkileri, yetenek ve başarıları gibi farklı alanlarda bulduğu doyumdur.
🔸 Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, gün içinde belli bir akış içinde aktif olmak, hayatında bir amacının olması ve bu amaç için çabalıyor olmak, sevmek ve sevilmek gibi etkinlikler yaşam doyumunuzu arttırır.
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🔸 Mutluluk
hedeflediğimiz durumla şu an var olan halin bizi tatmin edip etmediği ile ilgilidir. Hedeflediğimiz yere yakınsak veya hayalimizdeki yere ulaşacağımızı düşünüyorsak mutlu oluruz.
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Beklentiler de mutluluğu etkileyen parametrelerden biridir. Beklentilerimiz gerçekleşiyorsa ya da ne kadar az beklenti içindeysek o kadar mutlu oluruz.
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İnsanlardan, hayattan edilgen olarak bir şeyler beklemek her zaman olmasa da genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
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İnsanın mutluluk beklemesi bile onun mutsuz olmasına neden olur. "Ben neden mutlu olamıyorum?" sorusuna takılı kalan insan çözümsüzlük içinde kalır.
🔸 Bu noktada beklentileri belli bir çıtada tutmak zorundayız. Hedeflere ulaştıkça aşama aşama beklentileri yükseltmeliyiz. Beklentilerimiz ulaşılabilmesi mümkün olan şeyler olmalı.
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