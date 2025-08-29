Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak
Hemen hemen hayatımızın pek çok noktasında "narsistik kişilik bozukluğu" yaşayan bireylerle karşılaşmışızdır veyahut çok yakınımızda bile olabilirler. Onlarla mücadele etmek için pek çok yöntem ve metod geliştirilmiş. Bunlardan biri de "Grey Rock Method" yani "Gri Kaya Yöntemi" İşte, bu metodu sizler için araştırdık.
◾ Yıllar geçiyor, günler olağan akışından hızlı ilerliyor. Bununla birlikte çevremizdeki her şey değişmeye başlıyor. Bu değişimle birlikte türlü insanın ruhunu etkileyen olaylar meydana geliyor.
◾ Olaylarla birlikte farklı psikolojik kavramlar türüyor. Bunlardan biri Grey Rock Method yani Gri Kaya Yöntemi. Gri Kaya Metodu, narsist kişilikli bireylerden korunmak için ortaya çıkmış.
◾ Narsist kişilikli bireyler hayatımızın her anında var. İş yerinde, okul hayatında, çevremizde sıkça karşılaşıyor hatta yeri geliyor hedeflerinde oluyoruz. En büyük özellikleri ise "aşırı derecede takıntılı" olmaları.
◾ Bir narsist birey, sizi hedefinize koyar ve gözüne kestirirse "bu takıntılı ruh haliyle" tanışırsınız. Her türlü manipülasyona başvuran bu tiplerden korunacağınız Gri Kaya Yöntemi nasıl ortaya çıkmış önce buna bir bakalım.
◾ Gri Kaya Metodu'nu bir blog yazarı keşfediyor. Bu blog yazarı narsist bir eş mağduru. Günlerden bir gün sahilde yürürken yerdeki çakıllara bakıyor ve diyor ki "bunların hepsi birbirine ne kadar benziyor!"
◾ Blog yazarı, sahildeki çakıl taşlarla birlikte bir uyanış yaşıyor. "Eğer hayatta renk vermezsek sıradan bir insan gibi gözükürsek dikkatleri üzerimize çekmeyiz."
◾ Blog yazarı, bu fark edişten sonra bunu kişisel hayatında keşfettiği taktiği uyguluyor ve ardından blog sayfasında kaleme alıyor. İşte, böylece günümüzde de sıkça anılan bir psikolojik yöntem halini alıyor.
◾ Zamanla pek çok uzman ise bu yöntemi desteklemeye ve kullanmaya başlıyor, "Grey Rock" olarak da psikoloji literatürüne hızlı bir giriş yapmış oluyor.
◾ Genelde narsistler farklı olan bireyleri fark edip onları sömürme dürtüsü ile hareket ederler. Eğer bireyler, "bir kaya gibi duygusuz, nört ve renksiz bir duruş" sergilerse narsist ve hastalıklı kişilerden korunmuş olacaklardır.
◾ Narsist bir kişiyle karşılaştığımızda; herhangi bir duygu vermemek yani olumlu-olumsuz, mutlu-mutsuz olduğumuza dair hiçbir ibare olmamalı yüzümüzde veyahut hiçbir kelime çıkmamalı ağzımızdan.