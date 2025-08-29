Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Psikoloji Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

Yayınlanma Tarihi: 29.08.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:30
Sümeyye Tektaş sumeyye.gedizli@turkuvazyayin.com.tr Editör

Hemen hemen hayatımızın pek çok noktasında "narsistik kişilik bozukluğu" yaşayan bireylerle karşılaşmışızdır veyahut çok yakınımızda bile olabilirler. Onlarla mücadele etmek için pek çok yöntem ve metod geliştirilmiş. Bunlardan biri de "Grey Rock Method" yani "Gri Kaya Yöntemi" İşte, bu metodu sizler için araştırdık.

1/10

◾ Yıllar geçiyor, günler olağan akışından hızlı ilerliyor. Bununla birlikte çevremizdeki her şey değişmeye başlıyor. Bu değişimle birlikte türlü insanın ruhunu etkileyen olaylar meydana geliyor.

◾ Olaylarla birlikte farklı psikolojik kavramlar türüyor. Bunlardan biri Grey Rock Method yani Gri Kaya Yöntemi. Gri Kaya Metodu, narsist kişilikli bireylerden korunmak için ortaya çıkmış.

Duygusal dayanıklılık nedir? Nasıl artırılır?

2/10

Narsist kişilikli bireyler hayatımızın her anında var. İş yerinde, okul hayatında, çevremizde sıkça karşılaşıyor hatta yeri geliyor hedeflerinde oluyoruz. En büyük özellikleri ise "aşırı derecede takıntılı" olmaları.

◾ Bir narsist birey, sizi hedefinize koyar ve gözüne kestirirse "bu takıntılı ruh haliyle" tanışırsınız. Her türlü manipülasyona başvuran bu tiplerden korunacağınız Gri Kaya Yöntemi nasıl ortaya çıkmış önce buna bir bakalım.

3/10

Gri Kaya Metodu'nu bir blog yazarı keşfediyor. Bu blog yazarı narsist bir eş mağduru. Günlerden bir gün sahilde yürürken yerdeki çakıllara bakıyor ve diyor ki "bunların hepsi birbirine ne kadar benziyor!"

Blog yazarı, sahildeki çakıl taşlarla birlikte bir uyanış yaşıyor. "Eğer hayatta renk vermezsek sıradan bir insan gibi gözükürsek dikkatleri üzerimize çekmeyiz."

Erteleme rahatsızlığı nedir? Erteleme rahatsızlığı ile nasıl başa çıkılır?

4/10

Blog yazarı, bu fark edişten sonra bunu kişisel hayatında keşfettiği taktiği uyguluyor ve ardından blog sayfasında kaleme alıyor. İşte, böylece günümüzde de sıkça anılan bir psikolojik yöntem halini alıyor.

◾ Zamanla pek çok uzman ise bu yöntemi desteklemeye ve kullanmaya başlıyor, "Grey Rock" olarak da psikoloji literatürüne hızlı bir giriş yapmış oluyor.

5/10

◾ Genelde narsistler farklı olan bireyleri fark edip onları sömürme dürtüsü ile hareket ederler. Eğer bireyler, "bir kaya gibi duygusuz, nört ve renksiz bir duruş" sergilerse narsist ve hastalıklı kişilerden korunmuş olacaklardır.

Narsist bir kişiyle karşılaştığımızda; herhangi bir duygu vermemek yani olumlu-olumsuz, mutlu-mutsuz olduğumuza dair hiçbir ibare olmamalı yüzümüzde veyahut hiçbir kelime çıkmamalı ağzımızdan.

Ruhsal bağışıklık nasıl güçlendirilir?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Ahlaki nedensellik ve evrenin düzeni

Ahlaki nedensellik ve evrenin düzeni

Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

İşini iyi yapmamanın maliyeti

İşini iyi yapmamanın maliyeti

El yazmalarının ışığında Kanuni’nin seferleri

El yazmalarının ışığında Kanuni’nin seferleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat