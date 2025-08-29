Gri Kaya Yöntemi ile Narsist İnsanlardan Korunmak

3 /10













◾ Gri Kaya Metodu'nu bir blog yazarı keşfediyor. Bu blog yazarı narsist bir eş mağduru. Günlerden bir gün sahilde yürürken yerdeki çakıllara bakıyor ve diyor ki "bunların hepsi birbirine ne kadar benziyor!"

◾ Blog yazarı, sahildeki çakıl taşlarla birlikte bir uyanış yaşıyor. "Eğer hayatta renk vermezsek sıradan bir insan gibi gözükürsek dikkatleri üzerimize çekmeyiz."