Erteleme rahatsızlığı nedir? Erteleme rahatsızlığı ile nasıl başa çıkılır?
İnsan, dünyada tüm gerçekliği ile var olan bir canlı. Yeri gelince ağlayan yeri gelince gülen yeri gelince de yas tutan... Tüm bu saydığımız duyguların elbette çok daha fazlası var. İşte, bu tarz türlü sebeplerden ötürü de maddi manevi; psikolojik, sosyolojik her olaydan etkileniyoruz. Bu da belli rahatsızlıkların doğmasına neden oluyor, bunlardan biri de "erteleme hastalığı"dır. Peki, bir şeyleri durmadan ertelemek normal midir? Erteleme rahatsızlığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sizler için araştırdık.
🔹 Erteleme, hayatımızın her alanına ilmek ilmek işlemiş bir rahatsızlık. Erteleme; kişinin yerine getirmesi gereken sorumluluklarını yapması gereken son ana kadar ötelemesidir.
🔹 Erteleme, olası olumsuz sonuçlara rağmen sorumlulukların geciktirilmesi olarak da tanımlanabilir. Tam olarak bir hastalık olmasa da psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilir.
🔹 Erteleme rahatsızlığının ne olduğundan kısaca bahsettik. Şimdi gelelim insanları buna yönlendiren sebeplere. Öncelikle yaşadığımız yüzyıl tamamen bir "hız çağına" dönüşmüş durumda.
🔹 Hız çağının getirmiş olduğu en büyük dezavantaj her yere ve her şeye yetişme telaşıdır. Günlük yaşantımız yalnızca bir işten ibaret değildir.
🔹 İş, sosyal ve arkadaş çevremize yetişmeye çalışmanın vermiş olduğu ekstra bir efor bünyemizde mevcut. Fakat tüm bunlara yetişmeye çalışırken, unuttuğumuz birçok şey de olabiliyor.
🔹 Unutmanın yanı sıra farkında olmadan da bazı işlerimizi erteleyebiliyoruz. Bu da yine hız çağının getirdiği olumsuzluklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
🔹 Elbette "erteleme eyleminin" uygulanması gereken ortamlarda var. Hatta bazı durumlarda fayda sağladığı bile söylenebilir. Örnek verecek olursak; daha az önemli olan bir sorumluluk ertelenerek daha mühim olanlara odaklanmak faydalı olabilir.
🔹 Fakat kişi ertelemeyi sıklaştırmaya başladığında bu durum da dezavantajlı bir hale dönüşebilir. Bilhassa erteleme sonucunda karşılaşılacak muhtemel sorunlardan ötürü birey, kendini ertelediği süreçte büyük stres altında hissedebilmektedir.
🔹 Peki, ertelemenin başka ne tür nedenleri bulunuyor? Bunun cevabı ise rahatsızlığın içinde gizli. Ertelemek aslında kişinin motivasyonu düşük olduğu anlarda ortaya çıkar.
🔹 Birey, bir işi kendi ruh halindeki bazı değişikliklerden ötürü yapmak istemeyebilir veyahut o işi uygulamaya kendini hazır hissetmeyebilir, bu çok doğal bir duygu olmak ile beraber ertelemenin başlıca sebeplerindendir.