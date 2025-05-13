Erteleme rahatsızlığı nedir? Erteleme rahatsızlığı ile nasıl başa çıkılır?

3 /10 HIZ ÇAĞININ İŞLERİMİZE YANSIMASI













🔹 İş, sosyal ve arkadaş çevremize yetişmeye çalışmanın vermiş olduğu ekstra bir efor bünyemizde mevcut. Fakat tüm bunlara yetişmeye çalışırken, unuttuğumuz birçok şey de olabiliyor.

🔹 Unutmanın yanı sıra farkında olmadan da bazı işlerimizi erteleyebiliyoruz. Bu da yine hız çağının getirdiği olumsuzluklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.