Ruhsal bağışıklık nasıl güçlendirilir?
Hayatımızın daima güllük gülistanlık olmasını bekleyemeyiz. Evet, bunun için çaba gösteririz fakat böyle olmadığı birçok zaman var. Böyle durumlarda "psikolojik sağlamlık" hali ortaya çıkıyor. Peki biz, psikolojik sağlamlığımızı nasıl koruyabiliriz? Dışarıda gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz olaylardan nasıl korunabiliriz? İşte, sizleri bir nebzede olsun rahatlatacak tavsiyelerimizi bir araya getirdik.
🔸 Yaşadığımız hayat, her daim güllük gülistanlık olmayabiliyor. Bu da bizleri yeterince yoran ve yıpratan bir duruma dönüşüyor. Peki, hayatın getirdiği zorluklarla nasıl başa çıkacağız?
🔸 Psikolojide her şeyin bir çaresi bulunuyor. Tam bu noktada "psikolojik sağlamlık" devreye giriyor. Aslında bu durumu insan bedenine benzetebiliriz.
🔸 İnsan bedeninin daima bir değişim, dönüşüm içindedir. İşte bu bağışıklık sisteminin değişiklikleri tolere edebilmesi gibidir. Soğuk ve iklimi sert olan bir yere seyahat ettiğimizde kan akışı, hormon seviyeleri, vücut ısısı bu değişikliğe uyum sağlar ve bedeni onu dengede tutmak için savaşır.
🔸 Bağışık sistemi iyi olmayan kişi bu değişikliğe uyum sağlamakta zorlanıp hastalanır. Bağışıklığı iyi olan ise bundan etkilenmez, hafif atlatır. Peki, gelelim asıl meselemize psikolojik sağlamlığımızı nasıl koruyacağız?
🔸 Psikolojik sağlamlığın ilk aşaması sağlıklı ilişkilerdir. Sosyal desteğin varlığını, stresli bir yaşamda bizlere yardım elini uzatan bir yakınımız gibi düşünebiliriz.
🔸 Eğer aile bireylerimizle aramız iyi, herhangi bir problem yaşamıyorsak bu aslında bizi psikolojik sağlamlık konusunda bir adım öne taşıyor. Kişinin yalnız olmadığını bilmesi, dertleşeceği birinin varlığı; her ne olay yaşıyorsa yaşasın kendine olan inancını güçlendirir.
🔸 Kişi böylece, yaşadığı herhangi bir zorlukla daha kolay başa çıkabilir. Güçlü aile ve sosyal bağlar, aidiyet hissi verir. Güven ve bağlanmanın iyileştirici gücünün arkasında kişi, kendine daha güvenen bir bireye dönüşür.
🔸 Yine bu durum, kişinin sağlıklı yaşam tarzını benimsemesi, kendine verdiği değeri ciddi manada olumlu yönde etkiler. Artık kişi, sosyal hayatın stresli havasında boğulmaz.
🔸 Kulağınıza ilginç gelecek bir psikolojik destek bilgisi vereyim. Bireyin türlü türlü hobisinin olması, stresle kolay başa çıkmasına büyük katkı sağlıyormuş. Yani bir enstrüman çalmak, resim yapmak veyahut ilgilendiği başka hobileri varsa onunla ilgilenmesi kişiyi stresten uzaklaştırmaktaymış.
🔸 Bu saydıklarım ve türevlerden daha basit bir eylem var, kitap okumak. Kitap okumak da insan zihnine bir kod gibi işleyerek kişinin rahatlamasında ve kısa süreliğine de olsa yaşadığı zorlukları zihninden çıkarmasına yardımcı oluyormuş.