Ruhsal bağışıklık nasıl güçlendirilir?

1 /10 RUHSAL BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENDİRİLİR?













🔸 Yaşadığımız hayat, her daim güllük gülistanlık olmayabiliyor. Bu da bizleri yeterince yoran ve yıpratan bir duruma dönüşüyor. Peki, hayatın getirdiği zorluklarla nasıl başa çıkacağız?

🔸 Psikolojide her şeyin bir çaresi bulunuyor. Tam bu noktada "psikolojik sağlamlık" devreye giriyor. Aslında bu durumu insan bedenine benzetebiliriz.