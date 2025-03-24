Çakra, Enerji ve Bilinçaltı Temizliği: İnsanlar Neden Spiritüel Akımlara Kapılıyor?

4 /14 Burada, insanlar kendilerine ne yapmış oluyorlar bu tarz yollara başvururken?













➡ ÖÖ: Etrafıma şöyle bir baktığımda, enerji ve frekans yollarıyla bir şeyler aramaya, çözüm bulmaya çalışanların hayatlarında acaba bir şey eksik mi diye düşünüyorum. Bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz ya hocam biz? Ben bu boşluğu, içimde dua ederek doldurabiliyorum. Ama diğer arkadaşımın da dini anlamda bir sorunu yok; inanıyor, dua ediyor vs. ama onun başvurduğu yol çok farklı. Burada, insanlar kendilerine ne yapmış oluyorlar bu tarz yollara başvururken?

➡ EO: Deneyimlerimizin ve seçimlerimizin farkındalığına sahip olmadığımızda, ister istemez kendi seçimlerimizin dışındaki konularla daha fazla ilgileniyor ve onları düzenlemeye yöneliyoruz. Bu aslında manevi olarak neye inandığımızdan bir parça bağımsız bir şey. Çünkü kalp ile temas, farkındalıkla çok ilgili. Bir kişi eğer bilinçli farkındalığa sahip değilse; ne yaptığını, hangi düşünceyle ve duyguyla hareket ettiğini, seçimlerinin hangi sonuçları doğurduğunu fark etmiyorsa, bedeninde ne olup bittiğini de anlayamıyor. Doğal olarak kalbinde de ne olduğunun farkına varamıyor. Yani kalp ile temas, değerlerle temas, maneviyatla temas aslında bilinçli farkındalığın çok önemli bir parçası.

Eğer bilinçli farkındalığınız yoksa; zihninizden geçenleri izleyemiyorsanız, hangi duyguların içinde olduğunuzu anlamıyorsanız, seçimlerinizin sonuçlarını fark etmek yerine her defasında işe yaramayan yollara başvuruyorsanız, manevi değerleri de tam olarak hissedemiyorsunuz demektir. Kalbinizi tam olarak hissedemiyor, yönünüzü bulmakta zorlanıyorsunuz. Çoğu zaman seçimlerimizin sonuçlarıyla yüzleştiğimizde, o kadar yüklü duygularla karşılaşıyoruz ki, bu duyguların bir anda temizleneceğine dair bir beklentiye giriyoruz. Enerji çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları gibi yöntemlerin bizi bu duygulardan arındıracağını, bir sihirli değnek dokunacakmış gibi rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Bu şekilde bizi bekleyen sorumlulukları daha kolay üstlenebileceğimize inanıyoruz.

Örneğin, çevremdeki ve benden yayılan enerjinin temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu yaptığımda daha rahat uyanacağım, daha az yorgun olacağım, daha doğru seçimler yapacağım, hayatıma daha doğru insanları çekeceğim gibi bir beklentiye giriyorum. Dikkat ederseniz, burada kişi bir sihirli değnek beklentisi içinde. Sanki ona bir şey değecek ve hayat artık bu kadar zor hissettirmeyecek. Bilinçaltı kirli zaten, enerjisi kirli. Önce bunların temizlenmesi lazım. O temizlenince kişi sakin, dengeli, aklı başında seçimler yapan, iyi insanları hayatına çeken biri olacak. Şimdi, bunun adı büyü. Dini anlamda söylemiyorum ama büyüsel bir beklentiye girilmiş oluyor. Elbette ki çeşitli terapötik uygulamalar açıcı etki yaratır. Kişinin bir adımı daha kolay atabilmesini sağlayan araçlar vardır. Mesela psikiyatrik müdahaleler, antidepresanlar, kaygı yatıştırıcı ilaçlar kişinin davranışlarını ve seçimlerini değiştirmekte destek olabilir. Psikoterapide de danışanların adım atmasını kolaylaştıran çeşitli yöntemler kullanılır. Fakat terapide asıl hedefimiz şudur: Kişi her duyguya gerçekten açık, savunmasız ve farkındalıkla yaklaşabiliyor mu? Ancak az önce bahsettiğimiz çalışmalar bazı duyguların olmaması gerektiğini söylüyor. "Sen böyle hissetmemelisin." Eğer öyle hissediyorsan, "Senin açılması gereken bir çakran, temizlenmesi gereken bir bilinç alanın, çözülmesi gereken geçmiş hikayelerin var." gibi söylemler ortaya çıkıyor. Oysa hisler sinyaldir. Bazı hislere kulak vermek ve onların bizi götürdüğü yerlere dikkat etmek gerekir. Asıl mesele, kendimize gerçekten yardım edebilmekte ve bilinçli farkındalık geliştirebilmektedir. Bunu kabul ediyorum. Ancak bu, gerçekten emin ellere teslim edilmesi gereken önemli bir konu. Travmatik yaralarımız, birinin tespitine ve insafına bırakılmamalı.

Bu konu son derece önemli. Sahada çalışan bir uzman olarak travma konusunda eğitim vermeye çalışan biri olarak, en çok vurguladığımız hususlardan biri de budur. Bilinçaltı temizliği yaptığını iddia edenler, travmatik deneyimlerden arındırarak insanları özgürleştirdiklerini öne sürüyorlar. Oysa biz, travmatik deneyimlerle çalışırken, sürecin başlangıcını uzun tutmaya büyük önem veriyoruz. Travmatik anılara veya yaralara girmeden önce, kişiyle sağlam bir ilişki kurmak esastır. Onun günlük yaşamını anlamak, kendine bakış açısını güçlendirmek ve farkındalığını artırmak gerekir. Teknik anlamda ifade edecek olursak, kişinin stabilize olacağı, güven ilişkisini kurabileceği bir alan yaratmayı hedefliyoruz. Ancak bir uzman olduğunu iddia eden biri, bu süreci tamamen atlayarak, "gel sana enerji çalışmaları yapayım, bilinçaltındaki bazı alanları temizleyeyim ve artık rahatlayacaksın" diyebiliyor.

Peki sonuç ne oluyor? Evet, 3-5 kişi için işe yarayabiliyor. Ancak birkaç kişinin yaşadığı olumlu deneyim, yöntemin bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu anlamına gelmez. Öte yandan, bu yöntemi deneyenlerin çok daha büyük bir kısmı ise darmadağın oluyor ve bunun ciddi maliyetleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar.