Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Aşırı Empati Sendromu

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◼ Son günlerde ülkemizde büyük bir yangın faciası yaşandı. Yangında yaşamını yitiren ve yaralanan insanların neler yaşadığını saatlerce, günlerce düşündük. O insanların ve yakınlarının neler hissettiğini belki tam anlamıyla kavrayamadık ama çok derinden, en derinden hissederek üzüldük.

◼ Sosyal medyadan, televizyondan ve radyodan takip ettik. Bir an olsun takip etmeyi bırakmadık, duramadık belki, son gelişmeler neler diye. Kurtulan var mı, yaralılar iyileşti mi? Bu faciaya ne sebep oldu? Bunları sorduk ve yeri geldi öfkeyle dolduk.