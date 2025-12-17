Türk dünyasında kimlik ve hafıza savaşı

3 /10













◾ Türkistan topraklarındaki Ruslaştırma Politikası'nın temel nedeni şüphesiz burada bulunan yer altı zenginlikleri. Kısaca Rus zihniyeti her zaman Türkistan'ı bir kaynak olarak görmüş ve ekonomisini sömürmek istemiştir.

◾ Sonuç olarak Ruslaştırma stratejisi; dil, gelenek ve görenek ve din başta olmak üzere bir toplumu, diğer topluluklardan ayıran özelliklerden koparıp kendi politikalarını uygulamasıdır.