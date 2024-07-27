Doğu Türkistan ile ilgili bilinmesi gereken kavramlar
Doğu Türkistan, Türk dünyasının yıllardır kanayan yarasıdır. Uygur Türkleri, Çin yönetiminin türlü eziyet ve asimile politikalarına maruz kalmakta ve bu da gün geçtikçe şiddetlenerek devam etmektedir. Asimilasyon politikalarını içeren birbirinden farklı isimler var ve amaçları aynı. Uygur Türklerini yok etmekle kalmayıp tarih sayfasından silmek. İşte, herkesin bilmesi gereken Doğu Türkistan ile ilgili o kavramlar...
Giriş Tarihi: 27.07.2024
15:54
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
16:45
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CCTV yani kameralar aracılığıyla alınan görüntünün belirli bir konuma iletildiği sisteme verilen isimdir. Bu sistem genellikle güvenlik amaçlı kullanılmasının yanında trafik kontrolü, tehlikeli bölgelerin izlenmesinde de kullanılır. "Kapalı Devre Televizyon"
🔹 Günümüzde ise maalesef Çin yönetimi, Doğu Türkistan'ı
CCTV ile takip etmektedir. Uygur ailelerin, mahremiyeti namına hiçbir şey bırakmayan bu sistem, Uygur Türklerine karşı kullanılan apaçık bir silahtır. Yönetim anbean Doğu Türkistan halkını bu sistem ile gözlemler ve 48 aşırılık içeren işareti gördüklerinde ise adı verdikleri türlü işkencelerin yapıldığı hapishanelere mahkum ederler. "Toplama Kampı"
Uygurların "insanlık dışı toplama kamplarına" alınma gerekçeleri
🔹 Çin yönetiminin sözde
adıyla uzun yıllardır Uygur Türklerini mahkum ettiği hapishanelerdir. Bu kamplarda her türlü "Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi" fiziksel ve psikolojik işkence yöntemi uygulanmakta.
🔹 Kampa alınan Uygurlara, olmayan suçlar isnat edilmekte ve zorla itirafnameler imzalatılmakta, ardından hiçbir gerekçe olmaksızın direkt hapse atılmaktadır. Çin hükumeti, toplama kamplarının varlığını kamuoyundan uzunca yıllar sinsice saklamıştır.
Fakat uydu görüntüleri rejimin hain planını ele vermiştir.
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Bingtuan, Çin'in Doğu Türkistan'daki ekonomik ve paramiliter örgütün adıdır. Bu da aslında göstermelik bir sistemdir. Çünkü yönetim, Bingtuan ile birlikte Uygur Türklerini üretim ve inşaat gibi alanlarda köle işçi olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda bu sistem, Doğu Türkistan'da ekilebilir arazinin en verimli olan dörtte birini yönetmekte.
🔹 En trajik olanı ise
Bingtuan, yılından sonra hükumetin emriyle yeni toplama kampları inşa etmeye başlamıştır. 2016 Yetkililer, kırsal Uygur toprak sahiplerine arazilerini başkalarına devretmeleri ve bunun yerine fabrikalarda veya diğer endüstrilerde çalışmaları için baskı yapmaktadır.
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olayına verilen isimdir. Pekin yönetiminin, etnik gruplar arasında birliği sağlamak adı altında iki milyon Uygur Türk'ünü kamplarda toplaması
🔹 Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerini toplama kamplarına hapsetmek için
adı verdiği çirkin bir çalışma başlatmıştır. "Cadı Avı" açıklanmıştır. Ülkedeki yabancı dini liderleri ve aşırıcılık faaliyetinde bulunanları ihbar edenlere ödül verileceği
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verilen isimdir. Uygur kardeşlerimiz bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmektedirler. Uygur Türklerinin zorla Doğu Türkistan topraklarından çıkarılmasına
🔹 Türlü tehdit ve baskılarla Uygurlar vatanlarından koparılır. Doğu Türkistan halkı,
sistematik olarak yıllardır zorunlu göç politikalarına tâbi tutuluyor...
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Günümüzde başta Uygur Türkleri olmak üzere Filistin halkının maruz kaldığı baskılardan biridir.
Uygurların dünyaya armağan ettiği 12 makam