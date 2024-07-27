Doğu Türkistan ile ilgili bilinmesi gereken kavramlar

🔹 Bingtuan, Çin'in Doğu Türkistan'daki ekonomik ve paramiliter örgütün adıdır. Bu da aslında göstermelik bir sistemdir. Çünkü yönetim, Bingtuan ile birlikte Uygur Türklerini üretim ve inşaat gibi alanlarda köle işçi olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda bu sistem, Doğu Türkistan'da ekilebilir arazinin en verimli olan dörtte birini yönetmekte.

🔹 En trajik olanı ise Bingtuan, 2016 yılından sonra hükumetin emriyle yeni toplama kampları inşa etmeye başlamıştır. Yetkililer, kırsal Uygur toprak sahiplerine arazilerini başkalarına devretmeleri ve bunun yerine fabrikalarda veya diğer endüstrilerde çalışmaları için baskı yapmaktadır.