Zihinlere işleyen kod: Mankurtlaştırma

◼ Türk destanlarında geçen bir işkence yönetimi var adı, Mankurtlaştırma. Kulağa oldukça garip geliyor değil mi? Ama şimdi anlatacaklarım size daha da ilginç gelecek.

◼ Eski Tung-hular soyundan gelen ve Moğol oldukları düşünülen Juan- Juan adlı barbar bir toplum, tutsak ettiği insanları işlerine yarar bir şekilde köle haline getirmek için mankurtlaşma adı verilen canice bir yöntem kullanmışlardır.

Juan- Juanlar kimdir?

Eski Tung-hular soyundan gelen Moğol ırklı Juan-juanlar, IV-VI. yüzyıllar arasında Merkezî Asya'da bazı göçebe kavimleri birleştirerek bir devlet kurmuşlardır.