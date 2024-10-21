Zihinlere işleyen kod: Mankurtlaştırma
Dünya üzerinde çeşitli asimile ve işkence türleri bulunuyor. Bunlardan biri de bir zamanlar var olan "Mankurtlaşma"dır. Bu canice yöntem ilk olarak Juan-Juanlar adı verilen Moğol kökenli bir kavim tarafından uygulanır. İlerleyen dönemde ise Rus ve Çin yönetimi bunu Türk devletleri üzerinde, bir asimilasyon politikası olarak işlemiştir. İşte, zihne işleyen bu kavramı sizler için anlattık.
Giriş Tarihi: 21.10.2024
16:28
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
16:35
◼ Türk destanlarında geçen bir işkence yönetimi var adı, Mankurtlaştırma. Kulağa oldukça garip geliyor değil mi? Ama şimdi anlatacaklarım size daha da ilginç gelecek.
◼ Eski
Tung-hular soyundan gelen ve Moğol oldukları düşünülen Juan- Juan adlı barbar bir toplum, tutsak ettiği insanları işlerine yarar bir şekilde köle haline getirmek için mankurtlaşma adı verilen canice bir yöntem kullanmışlardır.
Juan- Juanlar kimdir?
Eski Tung-hular soyundan gelen Moğol ırklı Juan-juanlar, IV-VI. yüzyıllar arasında Merkezî Asya'da bazı göçebe kavimleri birleştirerek bir devlet kurmuşlardır.
Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?
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Juan Juanlar tarafından esir alınan kişiler önce çöle götürülür ve elleri ve ayakları bağlanır. Boyunlarına demirden bir halka takılır ve kızgın çölde aç, susuz günlerce kurtarılmayı beklerler.
◼ Tabii bu süreçte kimse yardımlarına gelmez ve bu insanlar zamanla kendilerinden geçer.
Tutsak edilenlerin saçları kazınır ve ardından canlı canlı derileri yüzülür.
Mankurtlaşma nasıl oluyor?
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Sonrasındaysa daha yeni kesilmiş olan bir devenin boyun derisi gerdirilerek kişinin kafasına dikilir. Tutsak; açlık, susuzluk ve sıcak ile beraber iyice kendini unutur hale gelir.
◼ Yeniden çıkmaya başlayan saç, dışarı doğru değil de bu sefer içeri yani beynin bulunduğu kısma doğru uzar.
Bu, bir insanın hayatta yaşayacağı en trajik anlardan biri…
Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları
◼ Çölde bu işkenceye maruz bırakılan belki
200 kişiden 6'sı hayatta kalıyordu. Çünkü öyle bir işkence yöntemi, öyle bir acı ki bu, birçoğu buna dayanamayıp son nefesini oracıkta vermekteydi... Hayatta kalan yani mankurtlaştırılan insanlar; aç ve susuz bir şekilde yine çölün ortasında yalnızlığa terk edilmekteydi.
Mankurtlaşmanın aşamaları
◼ Acı içindeki kıvranan bu insanlar; ne isimlerini, ne ailelerini, ne de insan olduklarını hatırlarlar yalnızca bir kişi hariç.
Evet, o da kafa derilerini yüzen insan, onu asla unutmazlar.
◼ O ne derse, ne isterse yaparlar. Böylece sadece nefes alabilen bir canlıya dönüşür bu esirler. Aslında buna bir nevi
da diyebiliriz. "ilkel robotlaşma"
Manas diyarı Kırgızistan