İslam'da hasta ziyaretinin önemi
Hastalık insanoğlunun en zayıf ve en çaresiz olduğu zamanlardan birisidir. Böyle zamanlarda insanlar her zamankinden daha fazla yardıma muhtaçtır. Kişinin akrabası, komşusu veya arkadaşı hastalandığında hemen onu ziyaret etmelidir. Peki hasta ziyareti nasıl yapılmalıdır? Hastaya nasıl dua edilir?
Giriş Tarihi: 31.01.2021
16:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
16:39
📌 Hastalanan arkadaşlarını ve dostlarını ziyaret etmek kişinin dini vecibelerindendir. İnsan hastalanınca güçten düşer ve bakıma muhtaç hale gelir. Moral ve motivasyonu eskisi gibi değildir. Her zamankinden daha çok ailesine akrabalarına ve dostlarına ihtiyacı olur. Onların, yakınında bulunmasını ister. Bu yüzden hastalanan bir yakını olduğunda Müslüman bir kimse en kısa zamanda onu ziyaret etmelidir.
Allah'ın Resulü de ashabından hastalanan kimseleri ziyaret eder, onların iyileşmesi için dua ederdi. Nitekim İslam, hasta ziyaretini Müslümanın diğer Müslüman kardeşi üzerinde bir hak olarak görmüş ve yerine getirilmesi gereken bir vecibe olduğunu belirtmiştir.
Resulullah, Müslümanın kardeşi üzerinde beş hakkının olduğunu söylemiş ve şöyle buyurmuştur:
"Onunla karşılaştığında selâm ver, seni davet ederse icabet et, senden nasihat isterse nasihat et, aksırır da Allah'a hamdederse ona yerhamükallah' de, hastalandığında ziyaret et, öldüğünde cenazesini takip et"
Tirmizî, Edeb,1; Nesâî, Cenâiz, 52; İbn Mace, Cenâiz, I)
📌 Kişi, Müslüman bir kardeşini hasta olduğu için ziyaret etmek istediğinde bunu uygun bir vakitte yapmalıdır. Hastanın dinlenmesi gereken vakitlerde rahatsızlık vermemelidir. Mümkünse hastanın başucuna oturmalı onun için Allah'tan şifa dilemelidir. Ziyaret kısa tutulmalı eğer varsa hastanın ihtiyaçları giderilmelidir. Hastalık musibettir. Musibet anında Müslümanlar birbirine daha fazla kenetlenmelidir.
Ebû Mûsâ el-Eş'arî radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadiste Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:
"Mü'minin mü'mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir."
Nebi (sav) bu sözleri söylerken iki elinin parmaklarını birbirine geçirmişti.
📌 İslam dini insanlar arasındaki ilişkileri en ince ayrıntısına düzenlemiştir. Bunlardan biri de komşuluk hakkıdır. Komşuların birbiri üzerinde birçok hakkı bulunur. Kişinin komşusu hastayken onu ziyaret etmesi de bunlardan biridir. Ashabından birisi Nebi'ye (sav) gelip:
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"Ey Allah'ın Resulü, komşumun üzerimdeki hakları nelerdir?" diye sordu. Nebi (sav) cevap olarak şöyle buyurdu: . "Hastalanırsa, ziyaretine gidersin Vefat ederse, cenazesini kaldırırsın. Senden borç isterse, borç verirsin. Darda kalırsa yardım edersin. Başına bir felaket gelirse, teselli edersin. Evinin damını onunkinden yüksek yapma ki, onun rüzgarını kesmeyesin. Ya ne pişirdiğini bilmesin ya da pişirdiğinden ona da ver."
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HASTA ZİYARETİNDE EDİLECEK DUA
📌 "Ey insanların Rabbi olan Allah'ım! Bu ızdırabı gider. Şifayı veren sensin, senden başka kimse şifa veremez"
(Tirmizî, Cenâiz, 4; Ebû Dâvud, Tıb, 17)
➡Resulullah'ın ashabı da hasta ziyaretinde bulunduğu zaman, hastaya böyle dua eder, Allah'tan onun günahlarını bağışlaması için dua ederlerdi.
📌 Ziyaret sırasında hastanın durumu uygun bir şekilde sorulmalıdır. Eğer hastanın durumu ağır ise bu hasta yakınları için cevaplanması zor bir sorudur. Ziyaret eden kimse, hasta yakınını sık boğaz etmemelidir. Hastaya dua etmeli, hasta ziyaretini kısa tutmalıdır.
Nebi (sav) vefatına yakın hastalandığında insanlar, Hz. Ali'yi gördüklerinde:
"Ey Ali! Resulullah nasıl sabahladı?" diye sorarlardı. Hz. Ali, kısa bir cevapla şöyle derdi:
"İyilik içinde sabahladı."
İnsanlar da bu cevapla yetinir çok fazla soru sormazdı.
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