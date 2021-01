İslam'da hasta ziyaretinin önemi

📌 Hastalanan arkadaşlarını ve dostlarını ziyaret etmek kişinin dini vecibelerindendir. İnsan hastalanınca güçten düşer ve bakıma muhtaç hale gelir. Moral ve motivasyonu eskisi gibi değildir. Her zamankinden daha çok ailesine akrabalarına ve dostlarına ihtiyacı olur. Onların, yakınında bulunmasını ister. Bu yüzden hastalanan bir yakını olduğunda Müslüman bir kimse en kısa zamanda onu ziyaret etmelidir.

Allah'ın Resulü de ashabından hastalanan kimseleri ziyaret eder, onların iyileşmesi için dua ederdi. Nitekim İslam, hasta ziyaretini Müslümanın diğer Müslüman kardeşi üzerinde bir hak olarak görmüş ve yerine getirilmesi gereken bir vecibe olduğunu belirtmiştir.

Resulullah, Müslümanın kardeşi üzerinde beş hakkının olduğunu söylemiş ve şöyle buyurmuştur:

"Onunla karşılaştığında selâm ver, seni davet ederse icabet et, senden nasihat isterse nasihat et, aksırır da Allah'a hamdederse ona yerhamükallah' de, hastalandığında ziyaret et, öldüğünde cenazesini takip et"

Tirmizî, Edeb,1; Nesâî, Cenâiz, 52; İbn Mace, Cenâiz, I)