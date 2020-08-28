Dünyanın en güzel cami kubbeleri
Yüce Allah'ın bize mescid kıldığı yeryüzünde camiler, günün beş vakti ümmeti bir araya getiriyor. Kimi camiler var ki farklı mimarileriyle, kubbe ve minare tasarımlarındaki uyum ile adeta göz kamaştırıyor. Coğrafi şartlar ile şekillenen, birkaç mimari üslubu barındıran, ince işçiliklerle bezeli pek çok cami bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından mimarileriyle göz kamaştıran cami kubbelerini derledik.
Giriş Tarihi: 28.08.2020
21:42
Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
22:05
Ayasofya Camii – İstanbul
Ayasofya'nın kaderi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ile değişti. Ayasofya, fethin en önemli sembolü haline gelmiş ve camiye çevrilmişti. Mimarisi ile büyüleyen Ayasofya'nın en göz kamaştırıcı özelliklerinden birisi, o güne kadar alışılmamış büyüklükte ve yükseklikte olan kubbesiydi.
Zeminden yüksekliği 55,60 metre, çapı ise 31,87 metre olan Ayasofya inşa edilirken binanın yapımında mermer, taş ve tuğla kullanılmıştı. Kubbenin depremlerde kolay yıkılmaması için Rodos toprağından özel olarak üretilen, hafif ve sağlam tuğlalar kullanılmıştı. Ayasofya'nın kubbesinde hattat Kadıasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazdığı Nur suresinin 35. ayeti olan
"Allah göklerin ve yerin Nur'udur" hattı bulunuyor.
Ayasofya külliyesinde neler bulunuyordu?
Kurtuba Camii, Endülüs Emevilerinin başkenti Kurtuba'da inşa ettiği 600 camiden biridir. Şehirdeki en anıtsal ve en ihtişamlı cami olan Kurtuba Camiinin temelini 786'da I. Abdurrahman atmıştır.
Kubbe sisteminde üst üste binen kemerlerde kırmızı beyaz mermer kullanılmıştır. Cami içinde 1293 sütun vardır. Dünyadaki en fazla sütuna sahip olan mabet, Kurtuba Camii'dir. 850 adet olan sütunların çoğu granitten, bazıları da çeşitli taşlardan yapılmıştır.
Kurtuba Camii ne zaman ve kim tarafından inşa edildi?
Malezya'nın idari başkenti olan Putrajaya'da bulunan Putra Camii, ülkede Pembe Camii olarak bilinir. Malakka Boğazı'nın kıyısına inşa edilen Putra Camii'nin duvarlarında ağırlıklı olarak cam malzemeler kullanılmış; cami, gül işlemeler ve mermer oymalarla süslenmiştir.