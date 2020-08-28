Dünyanın en güzel cami kubbeleri

Yüce Allah'ın bize mescid kıldığı yeryüzünde camiler, günün beş vakti ümmeti bir araya getiriyor. Kimi camiler var ki farklı mimarileriyle, kubbe ve minare tasarımlarındaki uyum ile adeta göz kamaştırıyor. Coğrafi şartlar ile şekillenen, birkaç mimari üslubu barındıran, ince işçiliklerle bezeli pek çok cami bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından mimarileriyle göz kamaştıran cami kubbelerini derledik.