Kurtuba Camii ne zaman ve kim tarafından inşa edildi?

Danıştay'ın kararı ile Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılacağının duyurulması, tüm Müslüman alemini büyük bir sevince boğdu. İslam dünyasının "fetret devrinden çıkışının ayak sesi" olarak nitelendirilen bu karar, pek çok Müslüman için umut ışığı oldu. Ayasofya'nın asıl statüsüne kavuşması dünya Müslümanlarını mutlu etse de İslam ile özdeşleşen birçok eser aslına dönmeyi bekliyor. Onlardan biri de bugün İspanya'da bulunan ve Endülüs'ün fethinin ardından inşasına başlanan Kurtuba Camii… 7 asır boyunca Müslümanların ibadet ettiği Kurtuba Camii, İslam tarihinde "en büyük üçüncü cami" olarak anılıyor.