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Kurtuba Camii ne zaman ve kim tarafından inşa edildi?

Danıştay'ın kararı ile Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılacağının duyurulması, tüm Müslüman alemini büyük bir sevince boğdu. İslam dünyasının "fetret devrinden çıkışının ayak sesi" olarak nitelendirilen bu karar, pek çok Müslüman için umut ışığı oldu. Ayasofya'nın asıl statüsüne kavuşması dünya Müslümanlarını mutlu etse de İslam ile özdeşleşen birçok eser aslına dönmeyi bekliyor. Onlardan biri de bugün İspanya'da bulunan ve Endülüs'ün fethinin ardından inşasına başlanan Kurtuba Camii… 7 asır boyunca Müslümanların ibadet ettiği Kurtuba Camii, İslam tarihinde "en büyük üçüncü cami" olarak anılıyor.

Giriş Tarihi: 12.07.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 18:24
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İSLAM ÂLEMİNİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK CAMİİ: KURTUBA
İSLAM ÂLEMİNİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK CAMİİ: KURTUBA

7 asır boyunca Müslümanların ibadet ettiği Kurtuba Camii, Endülüs Müslümanlarının bıraktığı en büyük mimari miraslardandır.

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İspanya'nın Cordoba/Kurtuba şehrinde inşa edilen bu cami, boyutları bakımından bütün İslam âleminde Samarra Ulu Camii ile Ebû Dülef Camii'nden sonra üçüncü sırada yer alır.

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MİMARİSİ VE İNCE İŞÇİLİĞİ İLE ÖZEL BİR YERE SAHİP
MİMARİSİ VE İNCE İŞÇİLİĞİ İLE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Mimarisi ve ince işçiliği ile müstesna bir eser olan Kurtuba Camii, bu özellikleriyle diğer büyük camileri aşan bir ihtişama sahiptir.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

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Abidevî etkisiyle kendinden emin, güçlü, bilgili, zengin bir toplumun ve bu toplumun güçlü hükümdarlarının ihtişamını gözler önüne sermek için yapıldığı söylenir.

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KURTUBA CAMİİ NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?
KURTUBA CAMİİ NE ZAMAN İNŞA EDİLDİ?

Bugün İspanya sınırları içinde yer alan Endülüs'ün fethi, ilk İslam fetihlerinin son halkasını oluşturan 711-755 yılları arasında gerçekleşti.

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