Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

Bu rivayetin doğru olmaması gerekir, çünkü 647 yılında Müslümanlar henüz bugünkü Tunus'u geçmemişlerdi ve ayrıca o tarihte bu iş için gerekli deniz gücüne de sahip değillerdi.

Öte yandan eğer Endülüs gerçekten o yıl fethedilmiş olsaydı tarihçilerin daha sonra gerçekleştirilen Kıbrıs'ın fethi için Müslümanların ilk deniz ötesi fetih harekâtı dememeleri gerekirdi.

İkinci ve daha genel kabule göre ise Endülüs, Târık bin Ziyâd'ın emrindeki kuvvetlerin çıktığı 711 yılında fethedilmişti.

Endülüs'ün sürgün Müslümanları: Moriskolar