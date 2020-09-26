Müslüman bilimini Avrupa’ya aktaran köprü: Endülüs

Hermannus Contractus, De mensura astrolabii isimli eserini kaleme aldı. Yedi iklim çizelgesi ve şehirlerin doğudan batıya sıralanışıyla el Fergani'nin el kitabının henüz Latinceye çevrilmeden önce de bilindiği bu eser sayesinde anlaşılır.

Aynı zamanda taşınabilir silindir saati ve kadranını, Müslüman İspanya'dan Avrupa'ya ulaştıran kişi olduğu da ileri sürülür.