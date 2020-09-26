Müslüman bilimini Avrupa’ya aktaran köprü: Endülüs
Müslüman bilimini Avrupa’ya aktaran köprü: Endülüs
İslam uygarlığının "altın çağı" olan 7 ila 17. yüzyıl arasında bilim ile uğraşan Müslüman alimler, yeni keşifler yaparak, bilgiyi geliştirerek ve yeni teoriler ortaya koyarak medeniyetin temellerini attılar. Matematik, tıp, eczacılık, astronomi, teknoloji ve mimarlık gibi alanlarda büyük ilerlemeler sağladılar. İslam coğrafyasında yaşanan bu gelişmeler, Endülüs'ün fethi ile İber Yarımadası'na geçti ve oradan çeviriler yoluyla Avrupa'ya aktarıldı. Bilim tarihçilerine göre, bu bilgileri özümsemekte bile geciken Avrupalıların yeni bilimsel keşiflerde bulunması yüzyıllar alırdı.
Giriş Tarihi: 26.09.2020
18:00
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