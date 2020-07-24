İkinci Murad'ın Peygamberimize hürmetini gösteren vasiyeti

İstanbul'un Fatih'ini yetiştiren Sultan İkinci Murad, 30 yıl Osmanlı Devleti'ne ve milletine hizmet etti. Barış sever bir padişah olan İkinci Murad, hükümdarlığı boyunca ilmi faaliyetlerde bulundu ve arkasında birçok eser bıraktı. Sultan, bu muazzam eserleri dolayısıyla "ebü'l-hayrât" unvanını kazandı. Ölüm döşeğinde yaptığı öyle bir hayır vardı ki Osmanlı sultanlarının mukaddes topraklara ve Peygamberimize gösterdikleri hürmetin en büyük kanıtıydı. Peki, Sultan İkinci Murad'ın Efendimizin sevgisine nail olmaya çalıştığı son nefesindeki vasiyeti neydi?

Giriş Tarihi: 24.07.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







