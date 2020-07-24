İkinci Murad'ın Peygamberimize hürmetini gösteren vasiyeti
İstanbul'un Fatih'ini yetiştiren Sultan İkinci Murad, 30 yıl Osmanlı Devleti'ne ve milletine hizmet etti. Barış sever bir padişah olan İkinci Murad, hükümdarlığı boyunca ilmi faaliyetlerde bulundu ve arkasında birçok eser bıraktı. Sultan, bu muazzam eserleri dolayısıyla "ebü'l-hayrât" unvanını kazandı. Ölüm döşeğinde yaptığı öyle bir hayır vardı ki Osmanlı sultanlarının mukaddes topraklara ve Peygamberimize gösterdikleri hürmetin en büyük kanıtıydı. Peki, Sultan İkinci Murad'ın Efendimizin sevgisine nail olmaya çalıştığı son nefesindeki vasiyeti neydi?
Giriş Tarihi: 24.07.2020
09:17
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
09:30
FATİH'İN BABASI 6. OSMANLI PADİŞAHI: İKİNCİ MURAD
Altıncı Osmanlı padişahı olan II. Murat,
Fatih Sultan Mehmed'in babasıydı. İki dönem devletin başında bulundu. Oğlu gibi şairlik yönü de bulunan II. Murad ''Muradi'' mahlasıyla şiirler yazdı.
1404 yılında Amasya'da doğan Şehzade Murat, I. Mehmet'in bir cariyeden olma oğluydu.
12 yaşında iken Rum vilayeti beyliğiyle Amasya'ya gönderildi ve 1 yıl sonra Börklüce Mustafa isyanını bastırmak üzere İzmir'e gönderildi.
II. Murad kimdir? II. Murad tahtı niçin bıraktı?
BARIŞ SEVER BİR PADİŞAHTI
1417/21 yılları arasında Amasya sınırında Osmanlılar için önemli gelişmeler yaşandı. Babasının vefatı üzerine de
1421 yılında Osmanlı tahtına çıktı.
17 yaşında tahta çıkan II. Murat, dedesi Yıldırım Bayezid ve oğlu Fâtih Sultan Mehmed gibi fütuhatçı değil, barış sever bir padişahtı.
II. Murad'ın barış severliğinde, Çandarlılar'ın ihtiyat siyaseti kadar siyasi şartlar da rol oynadı.
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"EN ZİYADE İTAAT GÖSTERİLEN HÜKÜMDAR"
Fakat zamanında tehlikeleri karşılayacak ve sonuçta ülkeyi genişletecek bir güce erişmişti. II. Murat, Osmanlıların Balkanlar'da yayılması ve yerleşmesini kesinleştirdi. Burgundiyalı seyyah
Bertrandon de la Broquiere, padişahın çok kuvvetli olduğunu belirterek şu cümleyi kurdu:
''Bildiğim hükümdarlar arasında Osmanlı padişahı tebaası tarafından en ziyade itaat gösterilen hükümdardır.''
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İLİM HAYATI SULTAN'IN DÖNEMİNDE İLERLEME GÖSTERDİ
Osmanlı ilim hayatı ise II. Murat döneminde büyük bir ilerleme gösterdi.
Arapça ve Farsçadan Türkçeye birçok eserin çevrilmesi Osmanlı Türk kültürünün gelişmesinde büyük etken oldu. Fâtih Sultan Mehmed devrinin birçok üstadı, bu arada Hızır Bey ve Hatibzâde Tâceddin İbrâhim onun yetiştirmelerindendir.
İkinci Murad döneminde Arabistan, Türkistan ve Kırım'dan birçok değerli ulemâ geldi. Başlıcaları
Molla Gürânî, Alâeddin et-Tûsî, Şerefeddin Kırîmî, Seydi Ahmed Kırîmî, Baḥrü'l-ʿulûm sahibi Alâeddin es-Semerkandî, Seydi Ali Arabî ve Acem Sinan'dı. Bu dönemde Osmanlılar arasında tasavvufa eğilim kuvvetle devam etmekteydi.
Manevi değerlerine sıkıca bağlı II. Murad,
Hacı Bayrâm-ı Veli'nin müridlerine vergi bağışıklığı tanımasıyla bu güruhun yayılıp gelişmesine yardım etti. Yaşamı boyunca yaptığı hizmetler bunlarla da kalmadı.
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