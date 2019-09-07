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Az bilinen Osmanlıca kelimeler ve anlamları

XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hakim olduğu geniş coğrafyada İslam'ın şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, Osmanlıcanın gelişmesine olanak sağladı. Arapça, Farsça, Türkçe sözcüklerden oluşan bu "yazı dili" yüzyıllar içinde daha da zenginleşti. Bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilen ilim ve kültür hazinesi Osmanlıcaya artık sahip çıkılıyor. Bu medeniyet eserlerini okuyup öğrenmek isteyen pek çok kişi bulunuyor. İşte sizler için Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen 33 kelimeyi derledik.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:12
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Kâğıtların yazıyı kolay kabul etmesi için yapılan terbiyeye âhâr denir. Bir nevi kâğıt cilasıdır. Yumurta akıyla veya pişirilmiş toz pirinçle yapılır. Bazen bunların içine gül yaprağı suyu, üstübeç gibi maddelerde katılırdı. Âhârın en büyük özelliği ise yanlış yazıların su ile silinebilmesi ve yerine doğrusunun yazılabilmesidir.

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"Bir ateşe yakınlaştım" anlamındaki bu cümle, Hz. Musa'nın Tur dağında yolunu şaşırdığında, uzaktan gördüğü ve ateş sandığı ilahi tecelli nurunu anlatır. Bu hadise Kur'an'da Taha, Neml ve Kasas surelerinde anılır.

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Yalan, iftira, bir kimseyi yapmadığı bir şeyi yapmış olmakla itham etme.

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İyi çalışır, himmetli, gayreti, çalışması yüksek olan.

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Evvelce savaşlarda giyilen demir başlık, miğfer.

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