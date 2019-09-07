Az bilinen Osmanlıca kelimeler ve anlamları

XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hakim olduğu geniş coğrafyada İslam'ın şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, Osmanlıcanın gelişmesine olanak sağladı. Arapça, Farsça, Türkçe sözcüklerden oluşan bu "yazı dili" yüzyıllar içinde daha da zenginleşti. Bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilen ilim ve kültür hazinesi Osmanlıcaya artık sahip çıkılıyor. Bu medeniyet eserlerini okuyup öğrenmek isteyen pek çok kişi bulunuyor. İşte sizler için Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen 33 kelimeyi derledik.