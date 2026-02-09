I. Ahmed'in Paris'e hediyesi
Modern dünya kültürünün en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Paris, Eyfel Kulesi, Sen Nehri ve Şanzelize Caddesi ile ünlüdür. Dünyanın en güzel bulvarı olarak gösterilen Şanzelize'de bilinmeyen bir Osmanlı detayı mevcut. Caddeyi süsleyen At Kestanesi ağaçlarını şehre Osmanlı Sultanı I. Ahmed hediye etmişti. İşte, I. Ahmed'in Paris'e hediyesinin perde arkası...
◾ Fransızların kültür ve tarihinde önemli bir yer tutan Paris şehri farklı yapılar ve şehir parçalarından meydana gelmekte. Seine nehri, Eyfel Kulesi ve Şanzelize Caddesi bu parçaların en önemlileri.
◾ Fransızların "dünyanın en güzel bulvarı" diye tasvir ettikleri Şanzelize, sonraki asırlarda pek çok dünya şehrindeki bulvara ilham olmuş bir cadde idi.
◾ Fransa Kralı IV. Henry'nin eşi olan Marie de' Medici, Şanzelize caddesinin ağaçlandırılmasını istemişti. Bu istek büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bir tarla olan bulvar, Kraliçe'nin isteği doğrultusunda önce bir bulvar alanına çevrilmişti.
Marie de' Medici kimdir?
1575 - 1642 yılları arasında yaşayan Marie de' Medici, Fransa Kralı IV. Henry'nin eşi idi. Floransalı meşhur Medici ailesine mensup olan Kraliçe, oğlu yerine Kral naibliği de yapmıştı.
◾ Hangi ağaç kullanılacaktı, ne kadar ağaç lazımdı? Konu etraflıca konuşuldu ve nihayet at kestanesinde karar kılındı. Peki, neden at kestanesi tercih edilmişti?
◾ Çünkü at kestanesi havayı emsallerine göre daha hızlı temizlemekte, yıldırım çekmemekte idi. Gelgelelim bu ağaç 17. yüzyılda Avrupa'da bulunmamaktaydı.
◾ Aynı dönemde adeta bir orman olan Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da at kestanesi ağaçları çoğunluktaydı. Fransa diplomatik yollarla bu ağaçlardan talep etti.
🔍 İstanbul Ormanları
Kuruluşundan itibaren geniş ormanlara sahip olan İstanbul'un ağaç varlığı şehir büyüdükçe azaldı. Tarih boyunca pek çok orman insanların yerleşimi için kullanıldı. İstanbul ormanlarında daha çok at kestanesi, kızılçam, çınar, meşe, sakız, ıhlamur, dişbudak, erguvan gibi ağaçlar bulunurdu.
◾ Osmanlı tahtında bulunan Sultan I. Ahmed, Fransa'nın bu isteğini geri çevirmemiş ve Osmanlı Devleti Fransa'ya, yüzlerce fidan at kestanesi hediye etmişti.
Sultan I. Ahmed kimdir?
14. Osmanlı padişahı olan I. Ahmed, 14 yaşında tahta oturmuş, Sultan Ahmed Camii inşaatında bizzat toprak taşımış ve 14 yıl hüküm sürmüştü. Ekber ve Erşed sistemi ile Osmanlı veraset sisteminin değiştiren padişahtı.