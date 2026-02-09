I. Ahmed’in Paris’e hediyesi

1 /8













◾ Fransızların kültür ve tarihinde önemli bir yer tutan Paris şehri farklı yapılar ve şehir parçalarından meydana gelmekte. Seine nehri, Eyfel Kulesi ve Şanzelize Caddesi bu parçaların en önemlileri.

◾ Fransızların "dünyanın en güzel bulvarı" diye tasvir ettikleri Şanzelize, sonraki asırlarda pek çok dünya şehrindeki bulvara ilham olmuş bir cadde idi.

PARİS NASIL AVRUPA'NIN İNCİSİ OLDU?